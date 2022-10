Die Nationalpolizei hat auf Mallorca zwei Schweizer im Alter von 65 und 64 Jahren festgenommen, die sich wegen Verstößen gegen das Arbeitsrecht und wegen Begünstigung der illegalen Einwanderung vor einem Richter verantworten müssen. Wie die Polizei am Samstag (22.10.) mitteilte, wandte sich eine Frau in Palma de Mallorca an die Beamten. Sie gab an, als Arbeitskraft ausgebeutet zu werden. Die Frau erklärte den Polizisten, dass sie in ihrem Heimatland, das nicht näher spezifiziert wird, ein Angebot für eine Stelle als Köchin auf Mallorca erhalten habe. Sie nahm das Angebot an, und die Personen, die ihr die Stelle anboten, bezahlten ihre Flugtickets.

