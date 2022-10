Die Hitze auf Mallorca geht uneingeschränkt weiter und die Insel erreicht für die Jahreszeit ungewöhnliche Temperaturen. In Muro wurden am Dienstag (25.10.) 33 Grad gemessen, in Sa Pobla, Sineu, Pollença, Santa Maria, Colònia de Sant Pere, Petra und Llucmajor war es mit 32 Grad nur unwesentlich kühler. Binissalem, Manacor, Port de Pollença, Andratx, Calvià und Porreres knackten die 30-Grad-Marke ebenso wie Campos. Vergleichsweise kühler war es nur in Santanyí mit 27 Grad und Escorca mit 26 Grad.

Derweil gehen auch die Tropennächte weiter und wieder einmal war es das Tramuntana-Küstenörtchen Banyalbufar, das mit diesmal 25 Grad die Rangliste der höchsten nächtlichen Temperaturen anführt. In Port de Sóller waren es 23 Grad, in Sant Elm 22 Grad. Auch in Capdepera und Colònia de Sant Pere fielen die Temperaturen nicht unter 20 Grad. In anderen Teilen der Insel wie Palma und Porreres ließen die Temperaturen im Vergleich zu den bisherigen Nächten etwas nach.

Auch am Mittwoch über 30 Grad

Auch am Mittwoch dürften weite Teile der Insel Werte von über 30 Grad sehen. Vor allem betroffen ist die Inselmitte. In Inca soll das Thermometer auf 32 Grad steigen, in Sineu auf 31. Auch in Llucmajor, Porreres und Santa Maria dürften es über 30 Grad werden. Kühler wird es an der Ostküste. Von Artà bis hinunter nach Santanyí werden am frühen Nachmittag nur 27 Grad erwartet. Der Himmel bleibt den ganzen Tag über wolkenfrei bis leicht bewölkt. Der Wind weht schwach aus südöstlicher Richtung.

In der Nacht auf Donnerstag bietet sich ein ähnliches Bild wie in den Nächten zuvor. In vielen Gemeinden dürften die für eine Tropennacht ausschlaggebenden 20 Grad erreicht werden. Dort, wo dies nicht der Fall ist, bleiben die Werte nur knapp darunter.

Wassertemperaturen bis 25 Grad

Am Donnerstag wiederholt sich die Situation des Vortages. Vor allem in der Inselmitte ist mit Temperaturen von bis zu 31 Grad zu rechnen. Im Osten hingegen bleibt es kühler. In Cala Ratjada werden 26 Grad erwartet. Die Wassertemperaturen liegen an den meisten Stränden zwischen 23 und 24 Grad. Einen kleinen Ausreißer stellt die Playa Formentor mit 25 Grad im Meer dar. /pss