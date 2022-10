Es scheint, dass der Sommer 2022 auf Mallorca gar kein Ende mehr findet. Tagsüber erreichen die Temperaturen auch jetzt, Ende Oktober, noch Werte von rund 30 Grad. Und nachts kühlt es vor allem an der Küste weiterhin nur spärlich ab. Die Zahl der Tropennächte in diesem Jahr hat einen neuen Rekord erreicht: Der staatliche Wetterdienst Aemet hat seit Mai 2022 im Observatorium im Hafen von Palma de Mallorca 123 Tropennächte registriert. Der bisherige Rekord stammt aus dem Jahr 2021, als 115 Tropennächte verzeichnet wurden.

Die Aufzeichnungen reichen bis ins Jahr 1978 zurück, aber aufgrund der in den vergangenen Jahren deutlich spürbaren Klimaerwärmung darf davon ausgegangen werden, dass die 123 Tropennächte des Jahres 2022 ein Allzeitrekord sind - und eine deutliche Warnung dazu. Der Oktober 2022 ist der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen im Hafen von Palma mit einer Durchschnittstemperatur von 23,2 Grad.

Gar 136 Tropennächte in Capdepera

Portopí war nicht der einzige Rekord auf Mallorca: Eine andere Aemet-Station am Leuchtturm von Capdepera registrierte 136 Tropennächte und damit 19 mehr als im bisherigen Rekordjahr 2003. Den absoluten Rekord auf den Balearen hält die Station in La Savina (Formentera), wo bisher 144 Tropennächte registriert wurden, einer der höchsten Werte in Spanien. Von einer Tropennacht spricht man, wenn die Temperatur während der gesamten Nacht nicht unter 20 Grad sinkt.

Diese Rekorde sind auf zwei Faktoren zurückzuführen: zum einen auf den heißen Sommer auf den Inseln mit ungewöhnlicher und anhaltender Hitze. Tatsächlich war es einer der wärmsten Sommer seit 2003. Zahlreiche Hitzerekorde purzelten, darunter die höchste jemals auf den Inseln gemessene Temperatur: 44,5 Grad auf Formentera und Montuiri am 13. August. Dies führte dazu, dass die Oberflächentemperaturen des Meerwassers an der Dragonera-Boje extrem hohe Werte von bis zu 31 Grad erreichten. Hohe Meerwassertemperaturen sind der Hauptgrund für warme Nächte an der Küste.

Wärmeperioden im Mai und im Oktober

Der zweite Faktor sind die untypischen Wärmeperioden im Mai und Oktober, die zu einer Zunahme der Tropennächte in diesen beiden Monaten geführt haben. Im Hafen von Palma gab es im Mai zwei Tropennächte, und im Oktober gar zehn.

Noch in den 70-er und 80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts waren die Sommer auf der Insel deutlich weniger anhaltend und heiß als heute. Damals mussten die Menschen selbst im Hochsommer eine Jacke einpacken, wenn sie abends draußen unterwegs waren. Die Zahl der Tropennächte hat sich in den Jahren seit der Jahrtausendwende sprunghaft vermehrt.

In den 80er-Jahren im Durchschnitt nur 71 Tropennächte

In den 1980er Jahren gab es in Palma durchschnittlich 71 Tropennächte pro Jahr. Im Jahrzehnt zwischen 2010 und 2019 waren es durchschnittlich fast 94 Tropennächte pro Jahr. Das heißt, es sind mehr als drei Wochen mehr Tropennächte als 30 Jahre zuvor. Beunruhigend ist auch, dass es seit 2010 sechs Jahre mit mehr als 100 tropischen Nächten in Palma gab (2012, 2014, 2016, 2018, 2018, 2021 und 2022). Zwischen 1980 und 1992 waren es nur zwei Jahre.

Natürlich sind Tropennächte kein neues Phänomen, es gab sie schon immer. In den Sommern 1987 und 1990 wurden in Palma mehr als 100 Tropennächte verzeichnet, aber das war eine Ausnahme. Was fraglos in den zurückliegenden Jahren zunimmt, und zwar sehr schnell, ist ihre Häufigkeit. Es ist davon auszugehen, dass in einigen Jahren mehr als 100 Tropennächte pro Jahr zur neuen Normalität werden und dass auch Sommer mit 140 oder 150 Tropennächten immer häufiger werden.

Und es dürften auch in diesem Jahr weitere Tropennächte dazukommen: Nach den neuesten Wetterprognosen hält die Hochdruck-Wetterlage weiter an, womöglich bis zum Monatsende. Die Temperaturen bleiben ungewöhnlich hoch mit Höchstwerten bis zu sechs Grad über dem Normalwert für diese Jahreszeit. /jk