Während sich die Deutschen in der Heimat bei einstelligen Temperaturen und Regen den Hintern abfrieren, steht man auf Mallorca am Wochenende vor der Qual der Wahl: Geht man bei Sonnenschein und 20 Grad lieber in die Berge wandern oder lümmelt man am Strand herum? Das Wetter wird schön, ändert sich aber schlagartig zum Start in die neue Woche.

Nachtschwärmer sollten in der Nacht auf Samstag lieber ein Regencape mitnehmen. Bis 22 Uhr gilt im Norden und Westen Mallorcas noch die Warnstufe Gelb wegen Starkregens und Gewitter. Auch in den anderen Regionen kann es regnen. So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca Das Samstag startet mit Sonne satt. Nach dem Mittagessen tauchen ein paar wenige Wolken auf. Im Nordosten um Cala Ratjada kann der Wind aus nördlicher Richtung böig wehen. An der Nordküste gilt daher auch am Vormittag die Warnstufe Gelb wegen drei Meter hoher Wellen. Die Temperaturen erreichen gegen 13 Uhr Höchstwerte von inselweit 18, vereinzelt 19 Grad. Nach dem Sonnenuntergang um 17.29 Uhr wird es frisch. Die Tiefstwerte liegen bei 4 Grad. Auch in Palma de Mallorca wird es bei 5 Grad frisch. In Andratx kann die Heizung bei 12 Grad ausbleiben. Der Sonntag startet mit Nebel im Flachland. Tagsüber gibt es einen Sonne-Wolken-Mix mit tendenziell mehr sonnigen Phasen. Die Temperaturen steigen leicht und knacken in Pollença sogar die 20-Grad-Marke. Wer dort über ein Bad im Meer nachdenkt, kann sich auf eine Wassertemperatur von 19 Grad einstellen. Ab Montag wird das Wetter schlechter Am Montag erreicht ein Tief die Insel. Der spanische Wetterdienst Aemet hat noch keine Warnstufen herausgegeben, wird das sicherlich aber nachholen. Der Blick auf die Wetterkarte zeigt viel Regen und Gewitter. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1.300 Metern und könnte in den Gipfeln der Tramuntana für ein paar Schneeflocken sorgen. Im Wochenverlauf bleibt es regnerisch und die Temperaturen sinken auf Höchstwerte um die 16 Grad. /rp