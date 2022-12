Mutmaßlicher deutscher Betrüger von Mallorca nach Deutschland ausgeliefert

Am 16. November hatte die Nationalpolizei auf Mallorca einen Deutschen in einem Hotel in Palma festgenommen, der mit europäischem Haftbefehl gesucht wurde. Nun ist der 48-Jährige nach Deutschland ausgeliefert worden. Darüber berichtet unter anderem die "Kölner Rundschau". Die Überstellung soll demnach am Dienstag (29.11.) stattgefunden haben.

