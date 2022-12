Happy End nach rund 20 Stunden des Bangens: Eine Mitarbeiterin der Stadtwerke Emaya hat am Samstagmorgen (31.12.) eine alte Dame gefunden, die am Vortag plötzlich verschwunden war.

Die 75-Jährige aus der Gemeinde Calvià, die seit einiger Zeit an Demenzschüben leidet, hatte am Freitagvormittag einen Arztbesuch in der Clínica Rotger in Palma wahrgenommen. Sie hatte mit ihrem Mann verabredet, dass er sie nach dem Termin abholen würde. Tatsächlich verließ sie die Klinik auf eigene Faust. Sie verirrte sich daraufhin offenbar in den Straßen der Stadt.

Polizei aktivierte das Notfallprotokoll

Als ihr Ehemann zum Abholen kam und sie nicht antraf, rief er sofort die Nationalpolizei, die daraufhin das Notfallprotokoll für verschwundene Personen aktivierte. So machten sich unter anderem Freiwillige des Zivilschutzes von Palma und Beamte der Ortspolizei auf die Suche nach der Dame. Doch ihnen gelang es nicht, die Frau zu finden, die ohne Handy und Bargeld unterwegs war.

Nach einer Nacht des Bangens kam am Samstagmorgen gegen 9 Uhr die Erlösung. Eine Mitarbeiterin der Stadtwerke fand die Frau im Parc de la Femu im Norden der Stadt an. Sie sprach die Dame an, weil es dieser offensichtlich nicht gut ging. Als sie feststellte, dass die Frau sehr verwirrt war, rief sie den Notruf. Die Einsatzkräfte konnten schnell feststellen, dass es sich um die Vermisste handelte. /pss