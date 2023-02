Die 16-jährige Alba M., die an Silvester in Palma de Mallorca als vermisst gemeldet wurde, ist in Zürich entdeckt worden. Schweizer Polizeibeamte überprüften am Sonntag (29.1.) die Personalien der Teenagerin. Als sie feststellten, dass es sich um eine als vermisst gemeldete Person handelte, brachten sie M. zum spanischen Konsulat. Dieses kontaktierte ihre Mutter auf Mallorca.

Ermittlungen der Nationalpolizei nach dem Verschwinden der Jugendlichen hatten ergeben, dass sie am 31. Dezember 2022 einen Flug nach Mailand genommen hatte. Dort lebte der 21-jährige Freund von M. Nach Ankunft schrieb sie einem Familienmitglied, dass es ihr gut geht, sie freiwillig gegangen war und nicht heimkommen wollte. Die Nationalpolizei rief trotzdem eine internationale Fahndung aus. Junger Mann festgenommen Der Polizei zufolge wurde M. von einem jungen Mann begleitet. Dieser wurde festgenommen, ist aber inzwischen wieder auf freiem Fuß. M. derweil wurde von den Mitarbeitern des Konsulats in ein Flugzeug gesetzt und landete am Dienstagmorgen in Palma. Dort wurde sie von ihrer Mutter in Empfang genommen. In einem Social-Media-Post erklärte die Erziehungsberechtigte, dass es ihrer Tochter gut ginge. Sie bedankte sich bei den Ermittlern für ihre erfolgreiche Arbeit. "Meine Tochter ist wieder zu Hause. Es war ein qualvoller Monat, aber sie ist wieder bei mir, wo sie hingehört."