Die Sonne scheint wieder auf Mallorca und hat die grauen Regenwolken vertrieben. Nach ein paar nassen Tagen wird das Wetter gen Wochenende schön. Besonders Wanderungen zu den "Wasserspektakeln" sind derzeit lohnenswert.

Die Quellen Ses Fonts Ufanes sprudeln auf Mallorca

Die kurzen, aber heftigen Regenfälle lassen am Mittwoch (8.2.) die Quellen Ses Fonts Ufanes sprudeln. Hierbei scheint es, als würde das Wasser direkt aus dem Boden an die Oberfläche quellen:

Wer zu hinfahren will, sollte dies lieber unter der Woche tun. Am Wochenende kann es voll werden.

Der Mix aus Regen und Schmelzwasser des Schnees aus den Bergen dürfte auch für einen ordentlichen Wasserfall beim Salt des Freu im sogenannten Märchenwald zwischen Orient und Santa María del Camino führen. Vorsicht ist an den Sturzbächen geboten:

Die Wetterwarnstufen sind mittlerweile alle aufgehoben. Starkregen ist erstmal nicht mehr in Sicht, das Meer hat sich beruhigt und der Wind ist abgeflaut. Im Norden Mallorcas kann es Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag allerdings noch regnen. Die Temperaturen erreichen nachts Tiefstwerte von 2 Grad. Im Norden der Insel bleibt es bei bis zu 6 Grad etwas milder. Im Süden und in den Bergen kann leichter Frost nicht ausgeschlossen werden.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Donnerstag wechselhaft, danach durchgehend sonnig

Der Donnerstag zeigt sich wechselhaft. Besonders im Norden sind Regenfälle wahrscheinlich. Diese können als kleinkörniger Hagel hinunterkommen und von Gewitter begleitet werden. Tagsüber zeigt sich auch immer mal wieder die Sonne. Bei Höchstwerten von 11 bis 13 Grad bleibt es recht kühl. Die Schneefallgrenze liegt bei 600 Metern.

Ab Freitag wird es trocken und die Anzahl der Wolken am Himmel nimmt immer weiter ab. Die Temperaturen liegen tagsüber bei etwa 15 Grad. Nachts ist mit Frost zu rechnen: In der Inselmitte werden Minusgrade erreicht. Der Wind weht höchstens schwach. /rp