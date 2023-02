Bei dem Wetter auf Mallorca lohnt sich ein Videoanruf in die Heimat: Die Sonne strahlt am Himmel, Wolken sind kaum zu sehen und im Lauf der Woche sollen die Temperaturen sogar die 20-Grad-Marke knacken. Angenehm ist auch, dass die Nächte nicht mehr so eiskalt werden.

Die Nacht auf Dienstag (14.2.) war mit Tiefstwerten von minus 4 Grad nochmal eisig. Laut den Daten des spanischen Wetterdienstes Aemet sollen es in der Nacht auf Mittwoch 3 Grad in der Inselmitte und 7 Grad an den Küsten werden. Ein Tiefdruckgebiet, das derzeit über dem westlichen Mittelmeerraum kreist, soll am Mittwoch Mallorca erreichen und für einen bewölkteren Himmel sorgen.

Graue Wolken ziehen über die Insel

Tagsüber scheint noch überwiegend die Sonne. Ab 15 Uhr zieht eine graue Wolkenfront vom Südwesten über die Insel, die sich die Nacht über hält. Die Temperaturen erreichen je nach Ort Höchstwerte zwischen 15 (besonders der Nordosten um Cala Ratjada) und 17 Grad (Inselmitte). Der Wind weht schwach, die Sonne geht um 18.26 Uhr unter. In der Nacht sinken die Temperaturen auf ähnliche Werte wie in der Nacht zuvor: Bei 3 Grad liegen die Tiefstwerte. Im Nordosten um Cala Ratjada wird es mit 7 Grad milder.

Am Donnerstag steigen die Tagestemperaturen auf Höchstwerte von 19 Grad. Der Vormittag startet sonnig. Nach dem Mittagessen nimmt die Anzahl an Wolken am Himmel zu. Gen Abend besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit für ein paar Regentropfen.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Der Freitag startet mit Nebel im Flachland. Im Osten Mallorcas gibt es am Vormittag einen Mix aus Sonne und Wolken. Auf der restlichen Insel lacht die Sonne durchgehend. Das tut sie auch im Osten am Nachmittag. Genauso geht es am Samstag weiter. Die Temperaturen sind bis dato konstant und sollen am Sonntag dann die 20-Grad-Marke erreichen. Dazu gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Die Prognose von Aemet sah für die Woche darauf sinkende Temperaturen vor. Davon wird am Montag noch nicht viel zu spüren sein. /rp