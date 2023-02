Gefühlt war der Winter auf Mallorca schon vorbei, doch einen knappen Monat lang regiert noch die kalte Jahreszeit. In den kommenden Tagen wird einem das auf der Insel bewusst. Ein Wetterumschwung bringt einen Temperatursturz mit sich, der für Minusgrade und Schnee sorgt.

Der Donnerstag ist erneut neblig gestartet. Auch tagsüber bleibt es grau. Nur im Sóller-Tal und im Nordwesten um Pollença kämpft sich die Sonne ein wenig durch. Der Wind weht - falls überhaupt - nur schwach. Es bleibt trocken. Erst in der Nacht können wenige Regentropfen fallen, die Saharastaub mit herabregnen lassen.

Die Temperaturen sind noch einmal hoch und kratzen im Norden Mallorcas an der 20-Grad-Marke, erreichen diese wohl aber nicht. Im Süden bleibt es bei 16 bis 17 Grad etwas kühler. Die Nacht wird mild. In der Inselmitte liegen die Tiefstwerte bei 7 Grad, an der Küste bleiben die Werte zweistellig.

Am Freitag wird es kälter, mehr als 14 bis 15 Grad werden es nicht. Erneut ist mit Nebel zu rechnen, tagsüber kann es aus der grauen Wolkenmasse heraus immer wieder regnen. Der Saharastaub ist nach wie vor dabei.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Das Wochenende wird wohl etwas besser als anfänglich vom spanischen Wetterdienst Aemet erwartet. Auf der Wetterkarte sind nun doch Sonnenstrahlen zu entdecken, wenngleich auch einige Wolken mit von der Partie sind. Samstagvormittag und Sonntagnachmittag ist die Regenwahrscheinlichkeit erhöht. Die Temperaturen bleiben konstant.

Ab Montag wird es winterlich. Die Temperaturen knacken tagsüber geradeso die 10-Grad-Marke, in der Nacht wird es in den Bergen bei minus 5 Grad bitterkalt. Die Regenwahrscheinlichkeit steigt auf 90 Prozent, die Schneefallgrenze sinkt auf nur 200 Meter. Ähnlich geht es am Dienstag und am Mittwoch weiter. Aemet wird wohl zeitnah Wetterwarnungen wegen der Kälte ausrufen. /rp