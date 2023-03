War es das schon mit dem Winter auf Mallorca? Zumindest am Wochenende wird das Wetter auf der Insel frühlingshaft und liefert schon einen kleinen Vorgeschmack auf den Sommer. Bei 26 Grad und Sonnenschein dürften die Eisdielen boomen und die Strände sich füllen. Ein Bad im Meer ist zwar theoretisch immer möglich, praktisch aber noch zu kalt. Die Wassertemperaturen an der Playa de Palma betragen derzeit 15 Grad.

"Für die Jahreszeit sind die Temperaturen ungewöhnlich hoch", schreibt der spanische Wetterdienst Aemet auf den sozialen Netzwerken:

¿Cómo se presenta el tiempo de esta semana?



· Temperaturas en ascenso, especialmente muy altas para la época del año a final de semana y comienzos de la siguiente.



· Nubosidad variable 🌤️/⛅️y sin precipitaciones. pic.twitter.com/uuRHRRDuUR — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 6 de marzo de 2023

Milde Nacht spart Heizkosten

In der Nacht auf Mittwoch kann die Heizung auf Sparflamme laufen. In der Inselmitte liegen die Tiefstwerte bei 7 Grad, an den Küsten - besonders im Stadtgebiet von Palma - werden es nicht weniger als 10 Grad. Anders als an den kühlen Wintertagen heizt die Insel derzeit nach Sonnenaufgang (7.10 Uhr) zügig auf.

Schon am Mittwochvormittag kratzen die Temperaturen an der 20-Grad-Marke und knacken diese nach dem Mittagessen im Norden Mallorcas und der Inselmitte. Am Morgen wird es etwas neblig, tagsüber scheint die Sonne kräftig. Erst gen Abend zieht der Himmel etwas zu. Regen schließt Aemet am Mittwoch aus. Die Nacht wird ähnlich mild.

Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Mittags und Abends gibt es eine geringe Regenwahrscheinlichkeit. Zwischendrin strahlt aber auch die Sonne am blauen Himmel. Wieder wird es am Morgen neblig. Der Wind weht mitunter flott aus Richtung West-Südwest. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 23 Grad.

Schönes Wochenende auf Mallorca

Freitag wird es sonnig. Der Westwind flaut ab Mittag ab. Die Temperaturen bleiben noch einen Tag unverändert, ehe sie am Samstag in die Höhe schießen und die 26 Grad erreichen. Am Sonntag sinken sie zwar leicht, bleiben aber über der 20-Grad-Marke. Das Wochenende wird insgesamt sonnig und bietet sich für Ausflüge an der frischen Luft an.

Am Montag soll es schön bleiben. Ab Dienstag die Temperaturen wieder leicht sinken. Bis zum Frühlingsanfang sind es eben doch noch zwei Wochen hin. /rp