Der Großbrand beim dänischen Möbelgeschäft Jysk in Manacor am Donnerstagnachmittag (10.3.) hat auch angrenzende Gebäude schwer in Mitleidenschaft gezogen. Neben dem Möbelhaus befindet sich die einzige Mallorca-Filiale der deutschen Drogeriekette Rossmann. Weitere Geschäfte in dem Komplex sind der Sportartikelhandel Sprinter und der Tierbedarfshandel "Kiwoko - Mundo Animal".

