Das Wetter auf Mallorca zeigt sich in diesem Frühjahr besonders launisch. Erst schneit es aus allen Rohren, dann scheint fast der Sommer im März schon zu beginnen. Nun hat der Wettergott den Föhn angestellt. Der spanischen Wetterdienst Aemet hat eine Sturmwarnung für die Insel ausgegeben.

Bis 17 Uhr gilt am Dienstag (14.3.) in der Inselmitte und in der Tramuntana die Warnstufe Gelb. Im Flachland sollen die Windböen Geschwindigkeiten von 70 km/h erreichen, auf den Berggipfeln sind bis zu 90 km/h möglich. Auch in den anderen Teilen Mallorcas weht der Wind kräftig aus nordwestlicher Richtung. Bereits in der vergangenen Nacht pfiff der Wind mit bis zu 116 km/h über die Insel.

Große Temperaturunterschiede

Auffällig waren ansonsten die großen Temperaturunterschiede. In Campos lagen die Tiefstwerte in der Nacht bei 5 Grad, in Palma und Pollença bei 16 Grad. Am Dienstag scheint die Sonne beinahe durchgehend. Im Nordosten um Cala Ratjada wird die 20-Grad-Marke geknackt, in den anderen Gemeinden liegen die Werte bei 19 Grad. Auch nach Sonnenuntergang um 18.56 Uhr hält sich die Wärme noch eine ganze Weile. Erst in den frühen Morgenstunden wird es kühl. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 (Campos) und 12 Grad (Palma).

Am Mittwoch flaut der Wind ab. Nach einem sonnigen Vormittag zeigen sich am Nachmittag ein paar Wolken am Himmel. Die Temperaturen sinken an den Küsten leicht auf 17 Grad, in der Inselmitte sind weiterhin 19 bis 20 Grad möglich.

Nebel und Wolken gen Wochenende

Der Donnerstag startet neblig. Im Inselosten sind am Vormittag einige Wolken zu sehen, ansonsten strahlt die Sonne. Die Temperaturen steigen spürbar auf bis zu 23 Grad. Der Wind nimmt wieder etwas zu und weht aus südöstlicher Richtung.

Am Wochenende nimmt die Anzahl an Wolken zu und es könnte leicht regnen. Es wird aber auch sonnige Phasen geben. /rp