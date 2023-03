Die im September 2022 bei einem Unfall zerstörte historische Brücke Pont d'en Calet in Son Servera im Osten von Mallorca wird nicht durch den Star-Architekten Rafael Moneo wiederaufgebaut. Einen entsprechenden Bericht der Lokalzeitung "Ultima Hora" hat die Gemeinde am Mittwoch (22.3.) bestätigt.

Der für Stadtplanung zuständige Gemeinderat, José Luis Ruiz, erklärte gegenüber der MZ, dass die im Jahr 1850 gebaute Brücke der höchsten Denkmalschutz-Kategorie A1 zugeteilt ist. "Dies macht Änderungen, wie sie in dem Projekt von Moneo vorgeschlagen wurden, nicht möglich."

Moneo wollte Entwurf schenken

Moneo hatte im Oktober 2022 angeboten, der Gemeinde, in der er ein Haus hat, einen Neuentwurf für den Wiederaufbau zu schenken. Dieser sah vor, dass das ehemalige Aquädukt nicht komplett wiederhergestellt wird, sondern eine Lücke behält. Moneo wollte damit auf die ebenfalls unfertige Kirche Esglèsia Nova in der Gemeinde verweisen.

Der Vorschlag wurde von der Gemeindeverwaltung zunächst gutgeheißen. Der Entwurf des Star-Architekten würde der Gemeinde nicht nur ein architektonisches Highlight bescheren. Auch der Umstand, dass er kostenlos war, kam gut an.

Die Gemeinde versuche nun, die Denkmalschutz-Kategorie reduzieren zu lassen, erklärte Ruiz gegenüber der MZ. "Wir haben die Phase eröffnet, wo die Bürger Eingaben machen können." Dadurch soll Druck auf den Inselrat ausgeübt werden, um eine Neubewertung anzustrengen. Sollte dies Erfolg haben, werde man das Projekt neu ausschreiben, so der Gemeinderat. "Wir werden versuchen, die Brücke so bald wie möglich zu restaurieren, damit sie genauso aussieht wie vorher."

Der Unfall, der die Brücke zerstörte

Der Pont d'en Calet war zerstört worden, als ein deutsches Ehepaar mit dem Auto gegen einen der Pfeiler fuhr. Die Struktur wurde dabei so in Mitleidenschaft gezogen, dass die Brücke am Ortseingang abgebaut werden musste.

Rafael Moneo hat unter anderem die Kathedrale von Los Angeles und das Kongresszentrum in San Sebastián entworfen. Auf Mallorca hat er das Museum der Miró-Stiftung gestaltet.