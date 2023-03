Die Internationale Schule Ecolea auf Mallorca muss offenbar wieder schließen. Der Betreiber der Bildungseinrichtung in Marratxí, Sven Olsen, wollte auf MZ-Anfrage offiziell keine Stellungnahme zu entsprechenden der MZ vorliegenden Informationen abgeben, dementierte sie aber nicht. Am Montag (27.3.) stünden Gespräche mit dem Lehrerkollegium und den Eltern der Schüler an. Tags darauf würden weitere Infos folgen.

Ein MZ-Leser, der anonym bleiben möchte, hatte die MZ informiert. "Noch vor fünf Wochen hat die Schule neue Schüler vertröstet und gesagt, bis Klasse 6 läuft die Schule auf jeden Fall. Nur Lug und Betrug", so der Leser. Ecolea auf Mallorca - eine Geschichte voller Pleiten, Pech und Pannen Die erneute Schließung passt in die Geschichte der Ecolea auf Mallorca, deren elfjährige Geschichte einer Aneinanderreihung von Pleiten, Pech und Pannen gleicht. Hinter Ecolea steckt eine deutsche Unternehmensgruppe. Olsen betreibt seit 17 Jahren in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern drei Gymnasien und eine Grundschule. Im Jahr 2012 expandierte er auf die Insel und hoffte auf eine deutsche Schullizenz. Die gab die Kultusministerkonferenz aber nicht, da mit dem Eurocampus bereits eine deutsche Schule auf Mallorca existierte. Auch eine spanische Schullizenz wurde Olsen lange verwehrt. Die provisorischen Container-Räume erfüllten nicht die Brandschutzauflagen. Die deutschen Schüler und Lehrer passten nicht zum spanischen Lehrplan. Olsen sattelte um und stellte spanische Lehrer ein. Im Juli 2020 erhielt er die Lizenz, doch der Unterricht fand bereits jahrelang zuvor ohne die Genehmigung statt. Eltern zahlen kein Schulgeld mehr Im Mai 2021 eskalierte die Situation. Laut Aussagen des Betreibers blieben die Eltern das Schulgeld schuldig, weswegen die Kinder eines Morgens vor der verschlossenen Tür standen. Die sechs Wochen bis Schuljahresende überbrückte die Ecolea noch. Danach stand der Betrieb erst mal still. Im Januar 2022 erfolgte der nächste Anlauf mit 17 Schülern in den Klassenstufen eins bis sechs. Ab Herbst 2022 sollten auch die Klassen sieben bis neun angeboten werden, ein Neubau sollte dieses Jahr fertiggestellt werden. Nun ist die Zukunft der Schule wohl einmal mehr ungewiss.