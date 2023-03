Die Prognose des spanischen Wetterdienstes Aemet am vergangenen Wochenende hatte für Aufsehen gesorgt: 32 Grad sollten es am Freitag (31.3.) werden, ein extrem hoher Wert für Ende März. Nun hat Aemet die Vorhersage revidiert. Die 30-Grad-Marke wird wohl nicht geknackt, zudem folgt am Wochenende ein heftiger Temperatursturz.

Am Donnerstag (30.3.) steigen die Temperaturen auf 25 Grad in der Inselmitte um Inca und Sa Pobla. Im Süden bleibt es bei 20 Grad deutlich kühler. Die Sonne scheint durchgehend. Die Nacht wird mild, weniger als 11 bis 14 Grad werden es nicht.

Am Freitag werden es 28 Grad auf Mallorca

Tags darauf sollen es letztlich 28 Grad werden. Auch hier gibt es wieder große lokale Unterschiede. Die Höchstwerte werden in Sa Pobla und Porreres erreicht, in Andratx werden es nur 22 Grad. In den Mittagsstunden kommt ein flotter Wind aus nordwestlicher Richtung auf. Die Sonne scheint erneut pausenlos. Die Wassertemperaturen betragen 17 Grad an der Playa de Palma, 16 Grad an der Playa de Muro und 16 Grad am Es Trenc.

Am Wochenende sinken die Temperaturen drastisch

Der April startet kühler. Am Samstag sinken die Temperaturen auf Höchstwerte zwischen 20 Grad (Andratx) und 24 Grad (Pollença). Sonne und Wolken wechseln sich ab, besonders im Nordosten um Cala Ratjada bleibt es bewölkt. Der Wind bläst am Abend und in der Nacht stürmisch aus Nordwesten. Zudem können ein paar Regentropfen fallen.

Am Sonntag sinken die Temperaturen auf weiten Teilen der Insel sogar unter die 20-Grad-Marke. Der Sonne-Wolken-Mix bleibt bestehen. Die Regenwahrscheinlichkeit in der ersten Tageshälfte beziffert Aemet auf 40 Prozent in Palma de Mallorca.

In der neuen Woche sind derzeit keine Wetterumschwünge vorgesehen. Die Temperaturen bleiben konstant um die 20-Grad-Marke herum. Sonne und Wolken wechseln sich bei niedriger Regenwahrscheinlichkeit ab. /rp