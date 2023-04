Campen auf Mallorca klingt angesichts steigender Preise und des guten Wetters nach einer günstigen Alternative zum Hotelurlaub. In der Praxis ist das aber kaum möglich. Campingplätze zum Zelten gibt es nur drei Stück, Stellplätze für Wohnmobile gar keine. Die Camper ziehen daher auf die Straße und fordern in einer Demonstration am 6. Mai bessere Bedingungen.

Bereits im vergangenen September demonstrierten die Wohnmobil-Fahrer. Nun ist die Versammlung für 17.30 Uhr in der Straße Camp de Déu in Palmas Gewerbegebiet Son Malferit anberaumt. Eine Stunde später soll die Demonstration starten.

"Wir suchen nur einen Platz und wollen nicht ins Gefängnis", heißt es in dem Protestaufruf, in dem gegen vermeintlich illegale Bedingungen gewettert wird. So ist in Spanien die Übernachtung im Auto oder Wohnmobil zwar legal, sobald aber die Fläche vergrößert wird, gilt das als Wildcampen. Wer vor das Wohnmobil also einen Stuhl stellt, macht sich strafbar.

Keine offiziellen Parkplätze für Wohnmobile auf Mallorca

Zudem haben viele Gemeinden auf Mallorca Parkverbote für Wohnmobile an beliebten Stellen erlassen. Offizielle Parkplätze gibt es nicht. Nur auf dem Wertstoffhof im Gewerbegebiet Son Castelló und in Son Servera können die Abwassertanks geleert und frisches Wasser geholt werden. Das reicht natürlich nicht aus. Noch dazu sei die Anzahl der Wohnmobil-Urlauber steigend, so die Veranstalter der Demonstration.

Die Wohnmobil-Urlauber grenzen sich klar von den Geringverdienern und Arbeitslosen ab, die in den Wohnwagen leben. Wegen der hohen Mietpreise haben sich mancherorts, wie zum Beispiel auf dem Parkplatz der Schwimmhalle Son Hugo, regelrechte Wohnwagenviertel gebildet. /rp