Zwei Personen haben sich bei einer Messerstecherei auf Mallorca am Samstagabend (2.3.) schwere Verletzungen zugezogen. Die Polizei nahm bislang neun Personen fest.

Zu dem Vorfall kam es in einem Park in Palmas Arbeiterviertel Rafal Nou. Offenbar hatten sich zwei Gitano-Familienclans, wie die Roma in Spanien genannt werden, gestritten. Gegen 21.45 Uhr wurden die Messer gezückt. Der Rettungsdienst behandelte vier Personen mit Stichwunden. Zwei von ihnen kamen schwerverletzt ins Krankenhaus Son Espases.

Hitzige Stimmung vor dem Krankenhaus

Vor der Klinik versammelten sich die Familien erneut und die Atmosphäre wurde wieder hitzig. Die Polizei war die ganze Nacht anwesend, um weitere Eskalationen zu verhindern. Weitere Festnahmen werden nicht ausgeschlossen.