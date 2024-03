Gute Nachricht für Autofahrer und Passanten: So gehen die Arbeiten an Palmas Promenade voran

Ein Jahr und drei Monate sind seit dem Start der umfassenden Umgestaltungsarbeiten an Palmas Meerespromenade vergangen. Immer wieder störten Sperrungen seitdem den Verkehr. Wie die balearische Hafenbehörde jetzt bekannt gab, wird die zweispurige Fahrbahn in Richtung Andratx im Mai für die Fahrzeuge wieder geöffnet sein. Und auch für die Betreiber angrenzender Lokale gibt es gute Nachrichten.

Laut dem Vorsitzenden der Hafenbehörde, Javier Sanz, sei ein Teil der Arbeiten bereits abgeschlossen. Konkret handele es sich dabei um das Teilstück des Gehwegs vom Auditorium bis zur Calle de l'Aigua Dolça, das landeinwärts an der Avinguda Gabriel Roca (so der offizielle Name des Paseo Maritimo) entlang verläuft. Dort könnten Besucher der Bars, Restaurants und Läden die neuen Flanierflächen schon nutzen. Auch die Caféterrassen könnten dort nun wieder aufgebaut werden.

Neue Kanalisationen und Stromleitungen seien dort unterirdisch bereits verlegt worden, nun gehe es nur noch darum, den Asphalt zu Ende aufzutragen. Auch sei man dabei, neue Laternen anzubringen und Grünzonen anzulegen.

So geht es weiter

Der Leiter der Hafenbehörde, Javier Sanz, im Interview am Pase Marítimo in Palma de Mallorca / Guillem Bosch

"Trotzdem gehen die Arbeiten natürlich weiter, das darf man nicht vergessen", so Javier Sanz weiter. Schließlich erstrecken sich die Arbeiten auf weitere Teile der ersten Meereslinie zwischen Palmas Zentrum und Porto Pi, allem voran die zum Meer hin gelegene Seite der Gehwege. Sanz gibt sich optimistisch, dass die vorgesehenen Fristen eingehalten werden. Geplant ist, dass die Arbeiten im ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein werden. Erneute zeitweise Sperrungen der Fahrbahnen oder einzelner Fahrspuren seien bis dahin nicht auszuschließen.

Die Arbeiten am Paseo Marítimo sind ein breit angelegtes Projekt. Entstehen soll ein "Boulevard", an dem Passanten mehr Bewegungsfreiraum haben sollen als bisher, um ungestört direkt am Meer entlangzuflanieren. "Es wird ein Erfolg werden, für die Promenade aber auch die ganze Stadt Palma, und die Menschen werden stolz darauf sein", so der Vorsitzende der Händlervereinigung am Paseo, Manuel Jiménez. Die Unannehmlichkeiten, die die Arbeiten bis dahin mit sich brächten, seien daher verschmerzbar. /somo