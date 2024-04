Tintenfischmesse in Port d'Alcúdia auf Mallorca: Brand in nahegelegenem Hostel versetzt Besucher in Schrecken

Bei einer der wichtigsten Veranstaltungen des Jahres in Port d'Alcúdia, der Tintenfischmesse Fira de la Sípia, ist es am Samstag (13.4.) zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Brand in einer nahegelegenen Unterkunft an der Promenade versetzte die Besucher in Schrecken und löste zudem einen Großeinsatz der Feuerwehr aus.

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, war das Feuer im Hostal Vista Alegre del Port ausgebrochen. Dutzende Besucher der Messe sahen die Rauchsäulen. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer bis zum Mittag zu löschen.

Die Besucher der Messe sahen die Rauchsäulen aus unmittelbarer Nähe. / DM

Abgesehen von dem Vorfall verlief die Messe normal. Die frühlingshaften Temperaturen lockten viele Besucher in den Hafenort. Neben verschiedenen auf der Hafenmole aufgebauten Gastroständen gab es auch zahlreiche weitere Aussteller. Zum ersten Mal war in diesem Jahr etwa das Tauchzentrum Firusub mit einem Stand vertreten. /sw