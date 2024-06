Kind verletzt: Mauer an der Playa de Palma wohl bei Unwetter eingestürzt

An der Playa de Palma auf Mallorca ist am frühen Dienstagnachmittag (11.6.) eine Mauer eingestürzt und hat ein Kind verletzt. Wie ein Sprecher der Ortspolizei der MZ bestätigte, handelt es sich um eine leichte Verletzung.

Der Unglücksort befindet sich in der Carretera de l'Arenal auf Höhe der Hausnummer 4. Diese liegt auf Höhe des Balneario 13 just gegenüber der Strandbar. Nebenan hat die Ballermann-Künstlerin Biggi Bardot ihren Friseursalon. Gegen 14.30 Uhr stürzte ein "fünf bis sechs Meter langer Abschnitt der Mauer ein", wie der Sprecher berichtete. "Die Gründe dafür sind noch unklar und werden nun untersucht."

Ein 13-jähriger spanischer Junge kam zu diesem Zeitpunkt aus einem Tabak- und Zeitschriftenladen im Untergeschoss und wurde von den Bruchstücken erwischt. Er verletzte sich leicht am Arm. "Als Vorsichtsmaßnahme wurde er in ein Krankenhaus gebracht", so der Sprecher. Die Polizei hat derzeit den Unfallort abgesperrt.

Erinnerung an das tödliche Unglück vor knapp drei Wochen

Der Wetterumschwung auf Mallorca dürfte eine Rolle bei dem Einsturz gespielt haben. Der am Dienstagmittag einsetzende Starkregen sorgte örtlich für Überschwemmungen. Besonders schwer betroffen war der Flughafen Son Sant Joan, wo der Flugbetrieb nahezu zwischenzeitlich eingestellt werden musste. Der Wetterdienst erhöhte nach einer anfangs sehr vagen Prognose die Warnstufe auf Orange, die zweithöchste Warnstufe. Bis Donnerstag soll es noch regnerisch auf der Insel bleiben.

Der Unfall erinnert an das tödliche Unglück vor knapp drei Wochen an der Playa de Palma, als die Terrasse des Medusa Beach Clubs einstürzte. Vier Personen starben dabei. Die Ermittlungen in dem Fall laufen noch. Palmas Bürgermeister Jaime Martínez bestätigte bereits, dass es sich bei der Terrasse um einen illegalen Anbau handelte.