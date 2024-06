Flughafen Mallorca wegen Regenfällen zwischenzeitlich lahmgelegt – Flugzeuge starten wieder

Die starken Regenfälle haben am Dienstagnachmittag (11.6.) den Flughafen Mallorca lahmgelegt. Wie eine Sprecherin des Airports auf MZ-Anfrage gegen 15.30 Uhr bestätigte, wurden alle Starts und Landungen zwischenzeitlich ausgesetzt. Rund eine Stunde später konnten die ersten Maschinen wieder abheben. Entsprechende Informationen des Portals "Flightradar" bestätigte die Sprecherin des Flughafens. Zu den ersten Maschinen, die starten konnten, gehörten ein Condor-Flieger nach Frankfurt und eine Eurowings-Maschine nach Berlin.

Auch wenn der Flugbetrieb wieder aufgenommen wurde, dürfte es bis in den Abend hinein noch zu massiven Verspätungen kommen. Dies gilt auch für die Flüge, die umgeleitet wurden. Die meisten Maschinen landeten aufgrund des schlechten Wetters, das auf der Insel herrschte, in Barcelona, andere wurden MZ-Informationen zufolge nach Ibiza geschickt.

Teile des Terminals überschwemmt

Das Unwetter war gegen 12.40 Uhr über dem Flughafen losgegangen. Wie der staatliche Wetterdienst Aemet auf Twitter bekanntgab, haben die Niederschläge den größten Airport der Insel besonders hart getroffen. Während es im Laufe des Tages in vielen Gegenden von Mallorca kaum oder nur geringe Regenfälle gab, wurden an der Messstation am Airport bis 15 Uhr 53 Liter pro Quadratmeter registiert.

Wie die Sprecherin des Flughafens gegenüber der MZ bestätigte, gibt es in mehreren Bereichen des Terminals Überschwemmungen. Auf Videos ist zu sehen, wie es unter anderem in den Geschäften des Flughafens durch die Decke regnet. Auf dem Mitarbeiterparkplatz soll das Wasser zwischenzeitlich knietief gestanden haben.

Der spanische Verkehrsminister Óscar Puente erklärte auf X/Twitter, dass der Flughafen das Notfallprotokoll aktiviert habe. Laut Informationen der Zentralregierung sind an einigen Stellen des Flughafens bis zu 100 Liter pro Quadratmeter gefallen. Flughafenbetreiber Aena forderte alle betroffenen Passagiere auf, sich bei ihrer Fluggesellschaft zu erkundigen, wie es für ihre individuelle Reise weitergeht.

Heftige Regenfälle auch an der Playa de Palma

Wie auf Videos, die in den sozialen Netzwerken kursieren, zu sehen ist, kam es auch an der nah am Flughafen gelegenen Playa de Palma zu überschwemmten Straßen. Dabei kam es zu einem Unglück: Eine Mauer neben einem Geschäft stürzte wohl durch die Regenfälle ein. Ein 13-jähriges Kind wurde dabei verletzt.