"Vorhersage sehr vage": Wetterdienst gibt Warnstufe wegen Starkregens auf Mallorca aus

Das Wetter soll auf Mallorca in den kommenden Stunden und Tagen umschwenken. Welche Ausmaße das annimmt, ist kaum abzuschätzen. "Das Wetter ist sehr instabil. Wie üblich in solchen Situationen, ist die Vorhersage sehr vage", schrieb der spanische Wetterdienst Aemet auf X, ehemals Twitter. Als Vorsichtsmaßnahme gelten am Dienstag (11.6.) Warnstufen.

Von 14 bis 21 Uhr gab Aemet die Warnstufe Gelb wegen Starkregens im Norden und Westen Mallorcas sowie der Inselmitte an. Bis zu 20 Liter Niederschlag pro Quadratmeter und Stunde sind möglich. Gewitter können nicht ausgeschlossen werden.

Auf der Wetterkarte sind allerdings auch vereinzelte Sonnen zu sehen. Zudem wird es nicht nur in den Gebieten mit Warnstufe regnen. Auch in Palma dürften ein paar Tropfen fallen. Die Wettervorhersage dürfte die "Operation Wolke" starten. Bei Regenwetter füllt sich immer Palma extrem, da die Strandurlauber in die Stadt ziehen. Das hat volle Straßen und ein Parkchaos zur Folge.

Es wird kälter auf Mallorca

Die Höchsttemperaturen sinken im Vergleich zu den Vortagen und bewegen sich zwischen 22 Grad in Son Servera und 25 Grad in Palma. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Richtung Ost-Nordost. Nachdem es in den vergangenen beiden Nächten eine Tropennacht gab, sinken die Temperaturen nun wieder unter die 20-Grad-Marke. Die Tiefstwerte liegen zwischen 15 (Inca) und 18 Grad (Palma).

Am Mittwochvormittag sieht die Wetterkarte fast noch düsterer aus, Aemet verzichtet derzeit aber noch auf eine Warnstufe. Ab etwa 14 Uhr soll der Himmel vom Westen aus aufklaren und die Sonne kommt langsam raus. Jedoch sind die Wolken hartnäckig und verschwinden nicht gänzlich. Die Tagestemperaturen sinken erneut leicht.

Ab Donnerstag soll das Wetter auf Mallorca wieder besser werden. Die Temperaturen steigen und bei einem Sonne-Wolken-Mix setzen sich die Sonnenstrahlen durch.