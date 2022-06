Die konservative Volkspartei PP hat bei der Regionalwahl im südspanischen Andalusien nach Auszählung von fast 100 Prozent der Stimmen in einem historischen Sieg die absolute Mehrheit erobert. Mit ihrem Spitzenkandidaten, dem bisherigen Regionalregierungschef Juanma Moreno, kam die PP am Sonntag auf 58 Sitze (43,13 Prozent) im Parlament in Sevilla, wie die Wahlkommission mitteilte. Das waren 32 mehr als bei der Wahl 2018. Die absolute Mehrheit liegt bei 55 Abgeordneten.

