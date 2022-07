Vertreter der Arbeitnehmer, der Gemeinden Alcúdia und Sa Pobla sowie der Konzessionsfirma haben in der Nacht auf Samstag (16.7.) eine Einigung zur Beendigung des Streiks der Müllabfuhr erreicht. Vorausgegangen waren mehrstündige Verhandlungen, bei denen der balearische Arbeitsminister Iago Negueruela vermittelt hatte. Nach fünf Streiktagen hatten sich in den betroffenen Ortsteilen bereits Müllberge angehäuft, besonders in den Tourismuszonen wie Port d'Alcúdia wurde ein Ende des Ausstands herbeigesehnt.

