Kurz vor der konstituierenden Sitzung des aus den Wahlen vom 28. Mai hervorgegangenen Regionalparlaments an diesem Dienstag (20.6.) haben die konservative Volkspartei (PP) und die rechtsextreme Partei Vox auf den Balearen eine erste Einigung erzielt. Demnach treten die Konservativen den Parlamentsvorsitz an Vox ab.

Deren Anführer auf Mallorca und den Nachbarinseln, Jorge Campos, ein bekennender Hardliner, räumt das Feld und strebt als Spitzenkandidat bei den nationalen Wahlen am 23. Juli einen Parlamentssitz in Madrid an. Parlamentspräsidentin könnte die Ibizenkerin Patricia de las Heras werden.

Grundsatzpapier zu Sprache, illegale Einwanderung und häusliche Gewalt

Zugleich haben sich PP und Vox für die Balearen auf ein politisches Grundsatzpapier geeinigt. Darin geht es unter anderem um die Gleichbehandlung der beiden offiziellen Sprachen auf den Inseln - Katalanisch und Spanisch -, eine härtere Gangart gegen die illegale Einwanderung und die Definition, was unter häuslicher Gewalt genau zu verstehen ist.

Damit scheint auch der Weg für eine Regierungsbildung unter Vorsitz der konservativen Wahlsiegerin Marga Prohens geebnet. Allerdings verhandeln beide Parteien diesbezüglich weiter: Vox bestand bislang auf einer Regierungsbeteiligung, wohingegen die PP sich nicht auf eine Koalition mit Vox einlassen will und eine Minderheitsregierung vorzieht.

Marga Prohens braucht zumindest die Enthaltung der Rechtsextremen, um kommende Woche als Nachfolgerin der Sozialistin Francina Armengol zur neuen Ministerpräsidentin der Balearen gewählt zu werden.