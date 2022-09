Unter Palmen studieren und am Abend noch in Palma zusammen ausgehen, ist der Traum vieler deutscher Studenten und Studentinnen. Aber wie ist es wirklich, dort zu studieren, wo Andere Urlaub machen?

Insgesamt 419 Studierende sind für ihr Auslandssemester an der UIB (Universitat de les Illes Balears) angereist. Mit der Begrüßung am Montag (5.9.) begann das Orientierungsprogramm für die Studenten aus aller Welt. Am ersten Tag trafen die Studierenden auf ihre neuen Kommilitonen und durften sich bei Ensaïmadas, Empanadas und Cocas kennenzulernen. Die meisten waren froh, überhaupt den Treffpunkt gefunden zu haben, ist der Campus doch recht weitläufig. Ein Sprachengewirr, vor allem aus Deutsch, Englisch und Italienisch, kündete von den Neuankömmlingen.

Woher kommen die neuen Studierenden?

Die Erasmus-Studierenden kommen aus 30 unterschiedlichen Ländern. Der Austausch wird von dem International Relations Service der UIB organisiert. Von den 419 Studierenden kommen 270 von europäischen, amerikanischen oder asiatischen Universitäten und 149 von spanischen. Unter den ausländischen Studierenden kommen die meisten Studenten wie jedes Jahr von deutschen (72) und italienischen (71) Universitäten. “Die Mehrzahl studiert Wirtschaftswissenschaften, Jura und Tourismus”, erklärt Ricardo Sagrera, Leiter des Büros für Internationale Beziehungen der UIB.

Wieso ein Auslandssemester auf Mallorca?

"Viele kommen zu unserer Uni, weil sie auf Mallorca mal Urlaub gemacht haben und denken, die Insel besteht vor allem aus Strand", sagt Ricardo Sagrera. Für alle trifft das aber nicht zu. Drei Tourismus-Studentinnen aus Kempten im Allgäu erzählen zum Beispiel, dass sie nicht nur für den Strand und zum Feiern da sind, sondern auch wegen des guten Rufs der Universität.

Erasmus auf Mallorca: Das steht auf dem Programm

Mehr als die Hälfte der diesjährigen Austauschstudenten ist mit der Unterstützung durch Erasmus-Stipendien angereist. Das Programm der Europäischen Union fördert den Austausch zwischen europäischen Partneruniversitäten. Für die drei jungen Frauen aus dem Allgäu und ihre Hunderte Austausch-Kollegen hat die UIB den September bereits komplett durchgeplant: Touren durch das Zentrum von Palma, Karaoke-Abende und Beachvolleyball stehen diesen Monat auf dem Programm.

Außerdem hilft die Universität den neuen Studierenden: "Am Anfang beschäftigen wir uns hauptsächlich mit dem Papierkram, damit die Studierenden sich gut auf Mallorca zurechtfinden können", erklärt Ricardo Sagrera. Viele Formulare sind für Anfänger im Spanischen schwer zu verstehen, da schadet Hilfe von der Uni nicht. Mindestens ein Semester bleiben die Austauschstudenten an der UIB: "Wir haben auch die Möglichkeit, unseren Bachelor hier zu schreiben", sagt Marie (22), eine Tourismus-Studentin, die die Nacht zuvor auf Mallorca gelandet ist.

Studieren, wo andere feiern gehen

Eine der größten "Herausforderungen" für Austauschstudenten ist es, Partys und Studium unter einen Hut zu bekommen. "Wir bekommen hier Hausaufgaben und Projekte, das ist man von deutschen Universitäten gar nicht gewöhnt. Da kommt das dicke Ende erst mit Semesterschluss", erzählt Julia (23), eine Psychologie-Studentin aus Passau. Die Uni auf Mallorca sei im Vergleich zu den deutschen Universitäten zeitintensiver. Gleichzeitig müsse man mit Freunden, die zu Besuch sind, auch mal an den Ballermann gehen. Schon zum Kennlern-Treffen bringen einige der Studenten ihren Besuch aus der Heimat mit.

Für die aktuellen und zukünftigen Erasmus-Studierenden noch ein Tipp: In einigen Party-Lokalen wie im "Nuevo Zar Marítimo" oder "New Millennium" gibt es für Erasmus-Studenten vergünstigte Eintrittspreise.

Eine Wohnungen finden

Viele sind erst ein Wochenende oder einen Tag vor der ersten Veranstaltung angereist. Die Wohnungssuche gestaltet sich nicht einfach. Die meisten teilen sich mit weiteren Studierenden eine WG in Palma. Psychologie-Studentin Julia hat über die deutsche Plattform "WG gesucht" eine Bleibe gefunden. Falls das nicht klappt, sucht man auf Internetportalen wie idealista.com oder in Facebook-Gruppen wie "Alquiler habitaciones Palma de Mallorca". Die Mietpreise für ein Zimmer bewegen sich zwischen 300 und 400 Euro warm pro Monat.