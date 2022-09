Pilates, Nähen, Restaurierung von Möbeln, Aquarell malen, Fotografie oder Französisch: Das sind nur einige Aktivitäten, zu denen man in neun casals de barri (Stadtteilzentren) von Palma ab dem 1. Oktober wieder Kurse belegen kann. Direkt vom Rathaus verwaltet werden folgende Zentren: s’Escorxador, Son Cotoner, Pere Garau, Son Gotleu, Son Espanyol, Santa Catalina, Es Jonquet, Sant Agustí und Son Espanyolet. Hier hat die Einschreibefrist am 21. September bereits begonnen. Für besonders beliebte Kurse lohnt es sich, sich so schnell wie möglich noch anzumelden, denn die Vergabe erfolgt nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Die Kurse sind auch eine gute Möglichkeit, sich unter die Einheimischen zu mischen.

Von Anwohnern verwaltet In den anderen 24 der insgesamt 33 Stadtteiltreffs, die das Rathaus per Nutzungsüberlassung etwa Nachbarschaftsvereinigungen überlassen hat, bestimmen die jeweiligen Verantwortlichen selbst über das Kursangebot. Einige Kurse dort haben bereits im September begonnen. Wer sich noch einschreiben will, sollte während der Öffnungszeiten bei den jeweiligen Nachbarschaftsvereinigungen vor Ort erscheinen. Vom Rathaus verwaltet 2022/2023 gibt es in den vom Rathaus verwalteten casals de barri, verschiedene Niveaustufen und Kurse eingerechnet, fast 230 verschiedene Aktivitäten und knapp 3.400 Kursplätze. Nach Einschränkungen wegen der Pandemie, ist in diesem Jahr wieder die volle Teilnehmerzahl erlaubt. Die meisten Kurse finden als Präsenztermine statt, es gibt aber auch Onlinekurse (z. B. Yoga, verschiedene Sprachen oder Informatik). Die Aktivitäten sind verschiedenen Bereichen zugeordnet: Bildende Kunst, körperliches und geistiges Wohlbefinden, Ernährung und Gesundheit, Tanz und Körper, pädagogische und kreative Aktivitäten oder Handarbeit. Auch das Angebot an Kursen für Kinder und Familien wurde in den letzten Jahren ausgeweitet. Die Preise berechnen sich danach, ob die Kurse mehrmals oder nur einmal pro Woche stattfinden. Pro Kursstunde kann man mit zwei Euro rechnen. Für unter 26-Jährige, Arbeitslose und andere gibt es Vergünstigungen. Derzeit einschreiben können sich Interessenten nur für eine Aktivität, ab dem 26. September dann für die Restplätze. Wer sich statt online lieber vor Ort anmelden will, sollte vorab einen Termin dafür beim jeweiligen casal de barri ausmachen. Nützliche Adressen: casalsdebarri.cat, participacio.palma.cat, soziale Netzwerke der Stadtteilhäuser, zum Beispiel IG: casalbarrisantacatalina, FB: Casal de Barri Santa Catalina