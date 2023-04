Wer darauf gehofft hatte, am Ostersonntag einen Blick auf das spanische Königspaar mit seinen zwei Töchtern zu erhaschen, wird wohl erneut enttäuscht. Wegen des Ukraine-Kriegs hielt die Familie feierliche Bilder 2022 für unpassend. Nun, so mehrere Boulevard-Medien, wollen die vier die Feiertage in Madrid verbringen. Auch ohne Könige und Prinzessinnen sind die Gottesdienste in der Kathedrale aber imposant.

8. April, 22 Uhr (Osternacht) Ostersonntag, 9. April, 10.15 Uhr Deutschsprachige katholische Gottesdienste in der Karwoche und an Ostern Gründonnerstag, 6. April, 17 Uhr, weiße Strandkirche, San Fernando, Playa de Palma

9. April, 12 Uhr, große Kirche Santa Cruz, Carrer Sant Llorenç, 4, Palma Ostermontag, 9. April, 10.30 Uhr, weiße Strandkirche, San Fernando, Playa de Palma Deutschsprachige evangelische Gottesdienste in der Karwoche und an Ostern Gründonnerstag, 6. April, 18 Uhr, Feier-abendmahl mit Brot, Wein, Oliven und Käse in der Ermita Santa Magdalena

, 9. April, 17 Uhr, Sant Crist, Carrer dels Pins, 16, Peguera Ostermontag, 10. April, 12 Uhr, Osterspaziergang mit anschließendem Picknick im Pfarrgarten, Treffpunkt: Pfarr- und Gemeindehaus der evangelischen Gemeinde auf den Balearen, Carrer Bellavista-H, 3, Arenal