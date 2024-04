Sinnvolle Beschäftigung für die langen Ferien: Bei diesen Sommercamps können Sie Ihre Kinder auf Mallorca anmelden

Während die Kinder die langen Sommerferien auf Mallorca herbeisehnen, können die fast drei Monate für berufstätige Eltern zur wahren Herausforderung werden. Wer nicht selbst als Lehrer arbeitet oder Familienmitglieder in seiner Umgebung hat, die die Kleinen betreuen können, meldet seine Kinder rechtzeitig in den hiesigen Sommercamps und -schulen an. Die Auswahl an campamentos/campus de verano oder escuelas de verano ist groß. Bei manchen werden die Kids nur tagsüber betreut, bei anderen übernachten sie auch.

Zeltlager auf der Halbinsel La Victòria

Eines der bekanntesten Zeltlager der Insel richtet der Inselrat auf der Halbinsel La Victòria bei Alcúdia aus. Noch bis zum 24. April kann man Kinder und Jugendliche einschreiben, die zwischen 2008 und 2015 geboren wurden und auf Mallorca gemeldet sind. Zwischen dem 23. Juni und 27. Juli gibt es jeweils zwei Gruppen mit je 60 Plätzen für die sieben Tage beziehungsweise sechs Nächte langen Camps. Anreise ist jeweils sonntags, Abreise samstags. Kostenpunkt für Verpflegung, den Transfer vom Treffpunkt (Polideportivo Municipal de Alcúdia) zum Camp sowie die Aktivitäten und den Aufenthalt an sich: 178,64 Euro pro Kind. Eine Einschreibung ist unter joventut.conselldemallorca.cat möglich. Nach Ablauf der Einschreibefrist werden die Plätze per Losverfahren verteilt. Erst, wer dann den geforderten Betrag überwiesen hat, bekommt auch definitiv den Platz für seine Kinder.

Ferienprogramm von Palmas Sportinstitut

Eine Möglichkeit, die Kinder zumindest den Tag über sinnvoll beschäftigt und betreut zu wissen, ist das Ferienprogramm von Palmas Sportinstitut (IME). Für Teilnehmer zwischen 3 und 14 Jahren gibt es eine Vielzahl von Kursen, in denen die Kleinen verschiedene Sportarten erlernen können. Die Kurse sind wie in den Vorjahren verteilt auf die verschiedenen Sportstätten: Germans Escalas, Son Moix, Son Hugo und Rudy Fernández. Eine Einschreibung für die Hälfte der Plätze ist online vom 15. April (8 Uhr) bis zum 16. April (20 Uhr) möglich, je nach Kurs unter e2projectes.com oder esports85.com. Die andere Hälfte der Plätze wird am 19. April von 9 bis 14 Uhr in den Zentren vor Ort vergeben. ime.palma.es/activitats

Theatercamps und andere Möglichkeiten

Ein einwöchiges (26.8.–1.9.) Theater-Sommercamp inklusive Übernachtung in der Herberge Casa de Colonias St. Francesc d’Assís in Colònia de Sant Jordi für Kinder und junge Erwachsene zwischen 6 und 18 Jahren bietet Teatrèmol für 270 Euro an (teatremol3.wixsite.com/webb).

Max Teatro Musical bietet für Kinder zwischen 4 und 13 Jahren vom 25. Juni bis zum 6. September an zwei Orten (Sala Dante, im Industriegebiet Can Valero und Mateu Obrador 1, Paseo Mallorca) Aktivitäten zu Tanz, Gesang und Theater an. Eine Woche kostet 95 Euro, wer zwei Wochen bucht, zahlt 90 Euro pro Woche, bei fünf oder mehr sind es 75 Euro pro Woche (maxteatromusical.com). Weitere Angebote finden sich bei portcalanova.com/es/camps oder santuaridelluc.com/es/natura-camp-lluc.

