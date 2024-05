Leserfragen: Wo sind Zigaretten auf Mallorca billiger – an der Playa de Palma oder am Flughafen?

Wo sind Zigaretten billiger?

Wir sollen Marlboro-Zigaretten nach Deutschland mitbringen. Wo sind sie günstiger? Im Duty-Free-Shop am Flughafen oder in einem der Tabacos- Geschäfte? (Marvin D., per Facebook)

Generell ist natürlich vom Rauchen abzuraten, falls es aber doch sein muss, sind die Geschäfte etwa an der Playa de Palma günstiger als am Flughafen.

Was ist villas medical?

Wir haben auf Mallorca ein Ferienhaus in Santanyí zu vermieten. Über das Portal Fincallorca bin ich auf die kostenlose Telefonnummer des privaten Gesundheitsversorgers „villas medical“ gestoßen, und ich habe nicht ganz verstanden, wie es mit den Kosten funktioniert, wenn man sich dort meldet. Ich habe auch schon versucht, direkt bei „villas medical“ eine etwas genauere Information zu erhalten. Leider bekam ich nur zur Antwort, dass ein Krankenwagen geschickt wird. Bevor ich unseren Gästen diese Notfalltelefonnummer weitergebe, würde ich gerne wissen, ist dieses Portal seriös? (Susanne D., per E-Mail)

Ich habe in den vergangenen Wochen mehrfach versucht, eine konkretere Auskunft bei „villas medical“ zu erhalten und bin ebenso gescheitert wie Sie. Ich hatte telefonischen Kontakt, wo mir geraten wurde, die Fragen an eine Mailadresse zu schicken. Das habe ich zweimal getan, allerdings ohne Antwort. Von daher ist leider davon auszugehen, dass die Adresse nicht unbedingt komplett seriös ist.

Gibt es schon eine Übersetzung?

Vor einem Jahr haben Sie einen sehr interessanten Artikel über Herrn Pujol mit dem Titel „Die Insel begeht Suizid“ veröffentlicht. Dieser hatte ein Buch mit Kurzgeschichten mit dem Titel „Land 17 y otras rondallas mallorquinas“ verfasst. Da ich selbst nur temporär auf der Insel bin und leider nicht gut genug Spanisch verstehe, möchte ich anfragen, ob dieses Buch inzwischen in einer deutschen Übersetzung verfügbar ist. (Thomas H., per E-Mail)

Eine Übersetzung gibt es bislang leider nicht. Das Buch zu kaufen, dürfte sich deshalb für Sie kaum lohnen. Sie können auf Google Books einen Blick hineinwerfen, einige Kapitel sind offen lesbar. Da können Sie feststellen, ob Sie vielleicht doch ein wenig verstehen.

E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es

Abonnieren, um zu lesen