Deutschland macht sich für die Fertigstellung einer 2019 gestoppten Gaspipeline von Spanien nach Südfrankreich stark. "Deutschland unterstützt MidCat absolut", sagte der deutsche Botschafter in Madrid, Wolfgang Dold, in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der Zeitung "La Vanguardia". Das Pipeline-Projekt mit einer Jahreskapazität von 7,5 Milliarden Kubikmetern war vor drei Jahren eingestellt worden, weil es aus damaliger Sicht auch wegen des billigeren Erdgases aus Russland für unwirtschaftlich gehalten wurde.

