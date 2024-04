Diese Mallorquinerin ist bald für die spanische Tourismuspolitik verantwortlich

Spanien bekommt eine neue Staatssekretärin für Tourismus. Wie die Presseagentur Europa Press berichtet, soll am Dienstag (16.4.) die mallorquinische Politikerin Rosario Sánchez in das Amt berufen werden. Sie würde damit Nachfolgerin von Rosana Morillo werden. Diese stammte zwar nicht von der Insel, hatte aber viele Jahre ihrer beruflichen und politischen Laufbahn im Tourismus auf der Insel verbracht. Berichten zufolge gibt Morillo ihr Amt auf eigenen Wunsch ab.

Fraktionssprecherin und Finanzministerin

Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin hat Rosario Sánchez wenig Erfahrungen im touristischen Bereich vorzuweisen. Derzeit ist sie Fraktionssprecherin der Sozialisten im Rathaus von Palma. In der vergangenen Legislaturperiode war die studierte Betriebswirtschaftlerin Finanzministerin in der Balearen-Regierung gewesen. Davor hatte sie das Amt der Vertreterin der Zentralregierung auf den Balearen bekleidet. Die aus der Gemeinde Andratx stammende Politikerin gilt als enge Vertraute der ehemaligen Ministerpräsidentin und derzeitigen spanischen Parlamentspräsidentin Francina Armengol. Sie ist die zweite Mallorquinerin, die Staatssekretärin für Tourismus wird. In den Jahren 2018 bis 2020 hatte Bel Oliver den Posten inne.

In Interviews hatte sich Sánchez in der Vergangenheit dafür ausgesprochen, "zu einem Tourismus überzugehen, der nicht nur die Umwelt, sondern auch die Gesellschaft, die ihn aufnimmt, respektiert. Es besteht ein gesellschaftlicher und politischer Konsens darüber, dass wir nicht weiter in der Menge wachsen können."

Zweiter Wechsel innerhalb eines Jahres

Wer ihre Nachfolge als Fraktionssprecherin in Palma wird, ist noch nicht bekannt geworden. Es ist bereits das zweite Mal in der noch kein Jahr währenden Legislaturperiode, dass die Stelle frei wird. Zuvor hatte bereits Ex-Bürgermeister José Hila den Posten aufgeben, um als balearischer Vertreter ein Abgeordnetenmandat im spanischen Senat anzutreten.