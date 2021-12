Der Pokal schreibt seine eigenen Geschichten. Die allgemein bekannte Fußball-Weisheit gilt auch auf Mallorca. Die erste Runde der Copa del Rey am Mittwoch (1.12.) hat für Kurioses gesorgt. Viertligist Andratx hat Zweitligist Oviedo aus dem Wettbewerb geworfen. Drittligist Atlético Baleares zitterte sich durch einen Treffer des Torwarts in die nächste Runde. Real Mallorca musste gegen den Viertligisten Segoviana nachsitzen.

Für die größte Überraschung sorgte CE Andratx. Das Team aus dem bei Deutschen beliebten Ort im Südwesten der Insel spielt in der Segunda División RFEF, der vierten Ligastufe in Spanien. Der Klassenunterschied zum Zweitligisten Oviedo war zu Beginn des Spiels sichtbar. Der Favorit traf bereits nach drei Minuten, das Tor wurde wegen Abseits aber aberkannt.

Dieser Schreck weckte die Mallorquiner offenbar auf. Sie begannen, offensiver zu agieren. Nach 24 Minuten sorgte Pomar per Kopf für die Führung für den Außenseiter, Llabrés legte sechs Minuten später nach. Oviedo schaffte durch Jirka zwar noch in der ersten Halbzeit den Anschluss, drängte im zweiten Abschnitt aber vergeblich auf den Ausgleich.

Für Atlético Baleares ist es der erste Sieg in einem Pokalspiel seit 29 Jahren. Und es war äußerst knapp. Das Team des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann bekam es mit Calahorra zu tun, das in der anderen Staffel der dritten Liga spielt. Die Gastgeber gingen nach 25 Minuten in Führung und Atlético Baleares vergab zahlreiche Chancen auf den Ausgleich. Erst in der letzten Minute der Nachspielzeit war es Torwart Xavi Ginard, der sein Team in die Verlängerung rettete:

In der Nachspielzeit gab es keine weiteren Tore zu sehen. Im Elfmeterschießen setzte sich Atlético Baleares mit 5:4 durch.

An der Blamage vorbeigeschlittert ist Real Mallorca. Trainer Luis García Plaza ließ wie erwartet eine B-Elf gegen Viertligist Segoviana ran. Diese tat sich schwer und hatte Glück, dass der Außenseiter leichtfertig einen Elfmeter vergab. Der Schütze versuchte einen Panenka, also einen Lupfer, den Torwart Greif einfach fangen konnte. Torlos ging es in die Verlängerung, in der der eingewechselte Ángel doppelt traf und Mallorca in die nächste Runde schoss.

Die zweite Runde wird am 15. Dezember in einem Spiel ausgetragen. Atlético Madrid, Real Madrid, FC Barcelona und der FC Sevilla haben dann noch ein Freilos für die nächste Runde. Der Zeitpunkt der Auslosung ist noch nicht bekannt. /rp