Onésimo Sánchez kann sich damit schmücken, in der Saison 1989/1990 in Barças Dream Team unter dem legendären Johan Cruyff gespielt zu haben. Zwei Spiele machte der Rechtsaußen damals für die erste Mannschaft in der Liga, eines davon gegen Real Mallorca. Am Montag (19.12.) hat Inselrivale Atlético Baleares die Verpflichtung des heutigen Trainers bekannt gegeben. Der 54-Jährige soll der Krise beim Club des deutschen Besitzers Ingo Volckmann ein Ende setzen.

Fans sind sauer auf Patrick Messow Das Experiment mit Interimstrainer David Sierra ist somit vorbei. Es endete mit einem 0:3 am Sonntag im Heimspiel gegen Real Murcia. Ob der dürftigen Leistung haben die Fans auf den Tribünen mal wieder ihrem Ärger verbal ausgelassen. Nach dem zurückgetretenen Trainer Jordi Roger richtet sich der Zorn nun gegen die sportliche Leitung um Patrick Messow. Mit 20 Punkten steht Atlético Baleares nach 17 Spielen geradeso noch über den Abstiegsplätzen. Die sind aber nur einen Punkt entfernt. Das ambitionierte Team vermochte es in dieser Saison noch nicht, Konstanz in die Leistungen zu bekommen. Auf einen Sieg folgten stets schlechte Spiele. Nun steht erstmal eine dreiwöchige Weihnachtspause in der dritten Liga an. Sánchez soll ab Dienstag (27.12.) das Training leiten. David Sierra rückt zurück auf die Stelle des Co-Trainers. Sánchez ist schon einmal aufgestiegen Der 54-Jährige kam als Spieler auf 182 Einsätze in der Primera División, hauptsächlich für seine Heimatstadt Valladolid. Dort durfte er sich auch 2010 als Trainer in der ersten Liga versuchen. Zuletzt leitete Sánchez drei Jahre lang die zweite Mannschaft von Celta de Vigo. In seiner Karriere ist er einmal in die zweite Liga aufgestiegen, davon träumt Atlético Baleares noch.