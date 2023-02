Wer einmal ausfällig wird, der wird auch öfter ausfällig. So scheint es zumindest im Fall der rassistischen Beleidigungen gegen Vinicius, den Fußballprofi von Real Madrid, zu sein. Die Nationalpolizei hat am Samstagabend (18.2.) bei der Partie zwischen Real Mallorca und dem FC Villarreal (4:2) einen jungen Mann identifiziert, der einen der Spieler von Villarreal mit rassistischen Sprüchen bedachte.

Nun ist die Polizei davon überzeugt, dass es sich um denselben Fan handelt, der auch schon den Brasilianer Vinicius beim Heimspiel gegen Real Madrid (1:0) am 5. Februar übel beleidigt haben soll. Vinicius war beim Spiel auf Mallorca von einem Fan mit den Worten "Du bist ein verdammter Affe" angegangen worden. Zunächst hatte es sich als schwierig herausgestellt, den Urheber der Beleidigungen zu ermitteln.

Dem Mann droht eine Geldstrafe von 3.000 Euro

Nach dem erneuten Vorfall beim Spiel gegen Villarreal wurde der junge Mann nun von der Nationalpolizei für eine Sanktion vorgeschlagen. Der Fall wurde an die nationale Sportbehörde sowie an ein Gericht in Palma weitergeleitet, wo bereits nach dem Spiel gegen Real Madrid nach einer Anzeige der spanischen Fußball-Liga ein Verfahren eingeleitet worden war. Das Sportgesetz in Spanien sieht für einen solchen Verstoß eine Geldstrafe von 3.000 Euro vor sowie ein mindestens sechsmonatiges Stadionverbot.

Vinicius wird immer wieder auch in anderen Stadien von den gegnerischen Fans rassistisch angegangen und beleidigt. Bei der Partie in Palma waren die beleidigenden Zwischenrufe nachträglich auf Fernsehaufzeichnungen festgestellt worden. In dem Bericht an die nationale Wettbewerbskommission hieß es, die anderen Fans hätten nicht in die Beleidigungen mit eingestimmt, so dass klar war, dass es sich um einen einzelnen Fan gehandelt haben muss.

Während des Spiels im Stadion von Son Moix hatten auch die beiden RCD-Spieler Pablo Maffeo und Antonio Raíllo mit Provokationen gegen den Star von Real Madrid auf sich aufmerksam gemacht.