Real Mallorca hat am Sonntag (5.2.) das Heimspiel gegen Real Madrid gewonnen. Der Inselclub setzte sich im Stadion von Son Moix verdient mit 1:0 durch.

Real Madrid mit B-Elf

Der auf Mallorca wohnhafte Weltmeistertrainer Lionel Scaloni wollte sich das Spitzenspiel nicht entgehen lassen. Auf beiden Seiten gab es kurzfristige Änderungen in der Startelf. Bei Real Mallorca musste Innenverteidiger Martin Valjent verschnupft passen. Für ihn spielte der Ex-Stuttgarter Pablo Maffeo in der Innenverteidigung. Real Madrids Torwart Courtois verletzte sich beim Aufwärmen. Ihn ersetzte Lunin. Ballon d'or-Träger Karim Benzema war gar nicht erst angereist, die Bank war mit Alaba, Modric und Kroos prominent besetzt.

Vinicius wurde wieder zum Feind auserkoren

Die mallorquinischen Fans waren von Beginn an extrem feindselig gegenüber den Gästen eingestellt. Der brasilianische Starstürmer Vinicius, der in dieser Saison – auch von den Mallorquinern – eine Menge rassistischer Kommentare zu hören bekam, wurde bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Anlass war ein Scharmützel, dass er sich in der Hinrunde mit Real Mallorca-Kapitän Antonio Raíllo geliefert hatte.

Eine Chance, ein Tor

Real Madrids neu zusammengewürfelte Mannschaft musste sich noch finden, Real Mallorca begegnete dem Favoriten auf Augenhöhe und hatte die besseren Szenen in der Anfangsphase. Einer der ersten Angriffe saß direkt. Nach zwölf Minuten köpfte Verteidiger Nacho Fernández eine Flanke ins eigene Netz.

Die Madrilenen wachten in der Folge auf, konnten jedoch kaum für Gefahr sorgen. Die Mitte hatte die mallorquinische Abwehr komplett abgeriegelt. Für Flanken von außen waren die Angreifer aus der Hauptstadt schlicht zu klein. Chancen gab es praktisch keine, dennoch war das Spiel durchaus unterhaltsam.

Elfmeter nach der Halbzeit

In der zweiten Hälfte verkam die Partie zu einem Handballspiel. Real Madrid spielte um die Abwehr herum, fand aber keine Lücken. Bei einem Ballverlust konterte Real Mallorca.

Nach 56 Minuten bekam Real Madrid einen Elfmeter zugesprochen. Ein langer Ball rutschte zu Vinicius durch, der den Ball zwar vorbeischoss, im Anschluss aber von Torwart Rajkovic umgelegt wurde. Seinen Fehler machte der Keeper wieder gut, indem er den Elfmeter des Mallorquiners Marco Asensio hielt.

Real Madrid blieb aber am Drücker. Asensio schoss aus der Distanz vorbei. Vinicius dribbelte sich durch die Abwehr, scheiterte aber an Rajkovic. Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti brachte unter anderen Modric, Alaba und Kroos ins Spiel.

In der Schlussphase ging es hin und her. Real Mallorca vermochte es nicht, mit einem 2:0 das Spiel zui entscheiden. Real Madrid fand nun immer wieder Lücken und kam zu Abschlüssen, der Ausgleich wollte aber nicht fallen. Die beste Chance vergab der eingewechselte Mariano.

Real Madrid muss im Titelkampf einen herben Rückschlag einstecken. Real Mallorca könnte diese Saison frühzeitig den Klassenerhalt sicherstellen. Auswärts geht es gegen Sevilla weiter.