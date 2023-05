Tennisprofi Rafael Nadal hat am Freitag (5.5.) angekündigt, dass er nicht beim ATP-Masters in Rom antreten kann. Das Turnier in der italienischen Hauptstadt wäre die letzte Chance gewesen, sich bei einem größeren Wettkampf für die French Open einzuspielen.

„Mir geht es zwar schon deutlich besser, ich musste nun aber monatelang aussetzen und bin noch nicht so weit“, erklärte der Mallorquiner. Es stellt sich die Frage, ob er es überhaupt nach Paris schafft. Der Grand Slam startet in anderthalb Wochen. Im Januar hatte sich Nadal bei den Australian Open am Lenden-Darmbein-Muskel im linken Bein verletzt. Die geschätzte Ausfalldauer von acht Wochen hat er deutlich überschritten. Seit 18 Jahren nahm der Sandplatzkönig regelmäßig an den French Open teil und gewann diese 14 Mal. Fehlt Nadal diesmal, fliegt der derzeitige 14. aus den Top 100 der Rangliste heraus.