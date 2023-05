Auf Mallorca gibt es viele Basketballverrückte. Das zeigte nicht zuletzt das ausverkaufte Spektakel der Harlem Globetrotters am Dienstag (16.5.) in Palma. Für die Clubs hat es den Vorteil, dass sich so vergleichsweise einfach Sponsoren finden lassen. Vicenç Palmer, Chef der Immobilienfirma Palmer, und Gabriel Subías, Leiter des Iberostar-Reisebüros W2M, stehen auf Körbe und stecken hinter dem Verein in Llucmajor, der in die dritte Liga aufgestiegen ist und Palma Konkurrenz macht.

Mit Palma gescheitert Palmer Basket Mallorca ist gewissermaßen Plan B, um der Insel einen erstklassigen Basketballclub zu bescheren. Sowohl Palmer als auch Subías hatten früher ihr Glück bei Palmas Zweitligisten versucht, der in dieser Saison in der dritten Liga am Aufstieg gescheitert ist. Doch die Wirtschaftsbosse und Palmas Präsident Guillem Boscana, der seit 42 Jahren im Amt ist, lagen nicht auf der selben Wellenlänge. Neuer Anlauf mit Llucmajor Die Sponsoren verabschiedeten sich aus der Großstadt und sahen in Llucmajor eine zweite Chance. Der Verein krebste damals ambitionslos in der vierten Liga herum. Subías scharte eine Handvoll alter Weggefährten um sich. Xavi Sastre, früher Palmas Trainer, ist Sportdirektor. Palmas Ex-Profi Toni Vicens das sportliche Aushängeschild. Der Aufstieg klappte nun in der ersten Saison. Aus der einstigen Zusammenarbeit dürfte knallharte Rivalität werden. Llucmajor und Palma wollen beide aufsteigen, kämpfen um die Zuschauer und Sponsoren. Zumal Subías klargemacht hat, dass er mit seinem Projekt lieber früher als später nach Palma ziehen und den Platzhirsch verdrängen will.