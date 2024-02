Die Berlinerin Joyce Hübner hat sich viel vorgenommen für die kommenden Tage: Von Montag (12.2.) bis Donnerstag (22.2.), an elf aufeinanderfolgenden Tagen, will sie in elf Marathons fast die komplette Küste von Mallorca ablaufen. Auf der Strecke von 458 Kilometern gilt es für sie knapp 9.000 Höhenmeter zu überwinden. "Wir starten in Palma und laufen, wie bei der Deutschland-Umrundung im Uhrzeigersinn an der Küste entlang. Es hat sich bewährt, die vielen Höhenmeter direkt zu Beginn so einer Tour abzuarbeiten, so dass der Serra de Tramuntana-Gebirgszug unsere erste Herausforderung wird", schreibt sie auf ihrer Website zur ersten und den folgenden Etappen.

