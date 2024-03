Fünfte Pleite in Folge: Trainerwechsel nützt Atlético Baleares erstmal nichts

Der berüchtigte Trainereffekt hat Mallorcas Drittligist Atlético Baleares keine Besserung gebracht. Der Club des deutschen Besitzers Ingo Volckmann verlor beim Debüt von Jaume Mut kläglich das Heimspiel gegen San Fernando mit 0:2.

Das Duell gegen den Tabellennachbarn fühlte sich wie die letzte Chance an, eine Aufholjagd in der Tabelle zu starten. Die Gäste hatten seit acht Partien nicht gewonnen, waren Atlético Baleares aber in allen Belangen überlegen.

Jaume Mut versuchte es mit einem hohen Pressing. Durch das laufintensive Spiel ging seinen Akteuren schnell die Puste aus. Im ersten Durchgang vergab San Fernando mehrere gute Chancen. Erst kurz nach Wiederanpfiff trafen die Gäste und erhöhten nach einer Ecke wenig später auf 2:0.

Kein einziger Torschuss

Atlético Baleares fabrizierte im gesamten Spiel keinen einzigen Torschuss und hatte Glück, dass es beim 0:2 blieb. Die gute Nachricht ist, dass die Konkurrenz diesmal keine Punkte sammelte und es beim Rückstand von zehn Zählern auf die Nichtabstiegsplätze bleibt. Dass der Volckmann-Club in den zehn verbleibenden Spielen das Wunder schafft, scheint Woche für Woche unwahrscheinlicher. Mit der fünften Pleite in Folge im Gepäck geht es nun auswärts gegen Alcoyano weiter.