Nadie es profeta en su propia tierra, sagen die Spanier. Das heißt wörtlich übersetzt: „Niemand ist Prophet im eigenen Land.“ Gemeint ist wohl, dass wirkliche Genies (los genios) oder Künstler (los artistas) von der eigenen Sippe oft nicht richtig wertgeschätzt werden, während sie im Ausland vielleicht große Erfolge feiern. Es gibt auch ein aus der Mode gekommenes deutsches Sprichwort mit derselben Bedeutung: „Draußen gejucht, drinnen geflucht.“ Auf Mallorca fällt uns dazu vielleicht der Künstler Miquel Barceló ein, der erst in Frankreich und den USA große Erfolge feiern musste, bevor er auch auf der Insel richtig anerkannt wurde.

Und dann gibt es auch einzelne Wörter (palabras), die in der eigenen Sprache als ganz normale Wörter durchgehen, im Ausland aber ihren eigenen Ruhm haben. Aus der deutschen Sprache gilt das zum Beispiel für „Kindergarten“, „Glockenspiel“, „Blitzkrieg“, „Gestalt“ oder „kaputt“. Man kennt diese Wörter im Ausland, aber oft nur als eng begrenzten Fachbegriff oder in einer eingeengten Bedeutung. So sagen Spanier manchmal „Gesundheit“, wenn jemand anders genießt hat, aber nicht alle wissen, dass das Wort wirklich la salud bedeutet.

Ein bisschen ist das auch mit dem Wort fiesta so. Denn auch in Deutschland versteht man das Wort. Wenn man dort aber von einer fiesta spricht, dann muss das schon eine rauschende Party sein, auf der es viel Alkohol – am besten eimerweise sangría – gibt und ausgelassen getanzt wird. Wenn Mallorquiner uns dann diese Tage auf der Straße felices fiestas wünschen, übersetzen wir vielleicht fälschlicherweise „fröhliche Partys“ und denken, dass es die Spanier auch zu Weihnachten richtig krachen lassen. Mit felices fiestas sind aber ganz einfach die „frohen Festtage“ gemeint. Es ist also der fromme Wunsch, man möge „fröhliche Weihnachten“ verbringen.

Wundern Sie sich nicht, wenn Sie diesen Wunsch auch noch zwischen den Jahren oder im neuen Jahr hören. Denn die fiestas (Festtage) dauern für die Spanier mindestens bis einschließlich dem Dreikönigstag (el Día de Reyes). Denn die Reyes Magos (Heiligen Könige) bringen in Spanien schließlich auch die regalos de navidad (Weihnachtsgeschenke).

Wortschatz