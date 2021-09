Der spanische Wetterdienst Aemet hat für Sonntagvormittag (12.9.) für die Tramuntana und den Norden von Mallorca bis 11 Uhr die Warnstufe Gelb herausgegeben. Grund ist, dass es dort besonders stark stürmen und eventuell regnen kann. Der Sonntag hat inselweit bewölkt begonnen, an einigen Orten kann es weiterhin zu Schauern kommen. Zum Nachmittag hin klart der Himmel etwas auf, die Regenwahrscheinlichkeit nimmt deutlich ab. Palma de Mallorca schafft es auf 30 Grad, nachts kühlen die Temperaturen auf 20 Grad ab.

12/09 08:48 #AEMET actualiza #FMA por tormentas en Baleares. Activos HOY. Nivel máx amarillo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 08:48 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/xY6Un0EpyF https://t.co/u1Rz8mGnnl — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 12 de septiembre de 2021

Die neue Woche beginnt laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes zumindest am Montagvormittag (13.9.) weniger bewölkt. Zum Nachmittag hin kann es zuziehen. Es bleibt dennoch trocken. Der Wind weht aus Süden. Die Temperaturen ziehen teilweise leicht an. Für Palma de Mallorca sind etwa 31 Grad gemeldet. Die Temperaturen schwanken im Tagesverlauf kaum.

Der Dienstag (14.9.) beginnt bewölkter als der Vortag. Die Temperaturen steigen erneut leicht an. Für die Balearen-Hauptstadt etwa sind 32 Grad gemeldet. Der Wind bläst aus Süden und Südosten. Es bleibt trocken.

Am Mittwoch (15.9.) bricht laut der aktuellen Vorhersage auf der Insel noch einmal die große Hitze aus. In Sóller sind 37 Grad gemeldet, in Llucmajor sogar 38 Grad. Sineu und Palma sollen es auf 36 Grad schaffen. Am Vormittag ist es noch bewölkt. Es kann örtlich zu Schauern kommen. Der Wind weht auch an diesem Tag aus Süden und Südosten.

Übrigens: Wer sich schon immer gefragt hat, wann die beste Reisezeit ist und wie viele Tage es auf Mallorca wirklich regnet, findet hier womöglich Antworten. Chef-Meteorologin María José Guerrero beantwortet (fast) all Ihre Fragen zum Inselwetter. /sw