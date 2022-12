Das ehemalige Kloster La Trapa in der Gemeinde Andratx im Südwesten von Mallorca wird unter Denkmalschutz gestellt. Das hat der Inselrat am Donnerstag (15.12.) entschieden. 28 Abgeordnete stimmten für die Aufnahme des Gebäudes in den Denkmalschutzkatalog, es gab drei Enthaltungen. Das Grundstück wurde in den 80er-Jahren von der Umweltschutzorganisation Gob gekauft und seither verwaltet.

Der Inselrat begründete die Entscheidung mit der Absicht, dem Gebäude und dem Grundstück einen angemessenen Schutz zukommen zu lassen, da es sich um einen bedeutenden Teil der Kulturlandschaft der Tramuntana handele. Es sei ein Ort, an dem Natur und Menschengemachtes nachhaltig und harmonisch nebeneinander existieren. Selbstversorgung an einem abgelegenen Ort Das Kloster wurde im 19. Jahrhundert errichtet. Es sei ein Beispiel dafür, wie die Bewohner es schafften, an diesem abgelegenen Ort ein System der Selbstversorgung zu errichten, hieß es weiter in der Erklärung. Einige Elemente, wie etwa das System zur Wassergewinnung und die Steinmauern sind noch heute erhalten. Zudem sind 95 Prozent des Grundstücks von Pflanzen bewachsen, die so das Fortbestehen eines vielfältigen Ökosystems garantieren. /pss Wie Sie als freiwilliger Helfer La Trapa auf ganz neue Art entdecken können: Inselabenteuer Mallorca: Anpacken auf der Öko-Finca