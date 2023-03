Albert Ambrós war sich selbst nicht ganz sicher, was ihm da am vergangenen Freitag (24.3.) vor die Handykamera geschwommen war: Der Geograf hat am Montag (27.3.) bei Twitter ein Video von einem Wal geteilt, den er bei Formentor im Norden von Mallorca gesichtet hatte. Dazu schrieb er: "Aufgrund der Bewegungen, die er macht, und der Merkmale seines Schwanzes glaube ich nicht, dass es sich um einen Finnwal handelt, sondern eher um einen Buckelwal. Könnte mir jemand, der sich auskennt, helfen?"