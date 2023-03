Die Wunschvorstellung, dass im Meer vor Mallorca wieder viele große und kleine Haie unterwegs sind, mag Schwimmern erst einmal ungeheuer sein. Doch die Forscher der Initiative Shark Med erhoffen sich durch einen besseren Schutz der Haie wieder mehr Vielfalt. "Früher wollte die Menschheit alle bedrohlichen Tiere am besten auslöschen, doch inzwischen wissen wir, dass für ein gesundes Ökosystem auch Raubtiere wichtig sind", sagt Agustí Torres, Präsident der Organisation.

Bestandsaufnahme für den Artenschutz

Er hat Shark Med mit anderen Umweltschützern vor fünf Jahren gegründet, seitdem versucht die Initiative eine Art Karte zu erstellen. "Um Artenschutz voranzutreiben, braucht es erst einmal eine Bestandsaufnahme", sagt Torres. In anderen Worten, die Wissenschaftler wollen herausfinden, wo im Balearen-Meer welche Haie schwimmen.

Dafür stellten die Forscher Kameras in verschiedenen Ecken auf und lockten mit Futter Haie dorthin. Außerdem analysierten sie Bissspuren auf Thunfischen und anderen großen Meerestieren. Bisher waren die Ergebnisse eher ernüchternd. "Wir haben nur Blauhaie gefunden, und von diesen waren viele verletzt", sagt Torres. Blauhaie gehören zu den weltweit häufigsten Haiarten, im Balearen-Meer sind sie aber selten geworden.

Haie vor Mallorca häufig Opfer von Beifang

Die Tiere werden vor Mallorca zwar nicht gefangen, sind allerdings den Untersuchungen von Shark Med nach häufig Opfer von Beifang. In 1.685 Stunden Videomaterial konnten Torres und sein Team nur zehn Blauhaie beobachten. Die Hälfte von ihnen trug Fischerhaken irgendwo am Körper, teilweise noch mit meterlangen Nylonschnüren. Die Tiere sind damit durchgehend in Gefahr, irgendwo hängenzubleiben und sich stärker zu verletzen oder sogar zu sterben.

"Früher gab es im Balearen-Meer verschiedenste Tiefsee-Haie, sogar Weiße Haie und Hammerhaie waren darunter", sagt Torres. Um zu ermitteln, ob sich vielleicht doch noch ein paar dieser anderen Arten irgendwo verstecken, haben die Wissenschaftler vor Mallorca, Menorca und Cabrera an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Jahreszeiten Wasserproben genommen.

Diese werden nun im Speziallabor der Universität von Perpignan in Frankreich auf die DNA von verschiedenen großen Haien untersucht. Mit einer ähnlichen Methode hatten italienische Wissenschaftler erst kürzlich nachgewiesen, dass noch Mönchsrobben rund um die Inseln Cabrera und Sa Dragonera schwimmen. Neben Hammerhai und Weißem Hai, wird auch nach verschiedenen Fuchshai-Arten gesucht, die früher im Balearen-Meer zu finden waren.

Außerdem überprüfen die Forscher, ob vielleicht neue Arten sich vor Mallorca ansiedeln. "Durch den Klimawandel und das wärmere Meer könnten selbst Haie, die sonst eher in tropischen Gewässern unterwegs sind, zu uns kommen", mutmaßt Torres.

Haie vor Mallorca keine Gefahr für Schwimmer

Neben der Bestandsaufnahme und der Forschung muss zum Schutz der Haie aus Torres' Sicht noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden. "Filme und Legenden haben Haie in einem sehr schlechten Licht gelassen", sagt er. Es gebe jährlich nur eine Handvoll von Haiangriffen weltweit, die tödlich enden. "Hunde sind statistisch gesehen viel gefährlicher, aber die Menschen haben vor ihnen weniger Angst."

Auch im Balearen-Meer seien die Haie früher kein Problem gewesen. "In den 70ern wurden hier einige der größten Weißen Haie gefischt, die man je gefunden hat", sagt Torres. "Schon damals war die Insel voller Urlauber und das Meer voller Schwimmer. Verletzt wurde dabei aber niemand."