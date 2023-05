Fibel für Schnorchler: Welche Fische schwimmen im Meer vor Mallorca?

Als Enric Ballesteros vor Kurzem mit Freunden am Strand war, brachte er für deren zwölfjährigen Sohn einen seiner Mittelmeerführer mit. Kurz darauf hatte der Junge einen weiteren kleinen Forscher kennengelernt, der mit dem gleichen Buch versuchte, die Krabben und Pflanzen auf den Felsen zu identifizieren. „Als ich die zwei Jungs mit ihrem jeweiligen Buch in der Hand gesehen habe, war ich sehr stolz“, erzählt Enric Ballesteros.

Der „Illustrierte Naturführer Mittelmeer“ (Brau Edicions, 148 Seiten, 17 Euro) beschreibt in einem handlichen Bändchen 832 Arten, die über das Mittelmeer verteilt zu finden sind. „Allerdings könnte es sein, dass das Meer rund um die Balearen überrepräsentiert ist“, sagt Ballesteros. Denn hier unternimmt der katalanische Meeresbiologe seine meisten Tauchgänge.

Die Auswahl der Arten und die gut lesbaren kurzen Texte stammen von Ballesteros, die liebevoll gestalteten Illustrationen von Toni Llobet. Die beiden arbeiteten sechs Jahre an der Fibel, die 2015 auf Katalanisch erschienen ist. Es folgten Ausgaben auf Spanisch und Englisch, die Ballesteros selbst übersetzte.

Zur deutschen Ausgabe kam es dann eher zufällig: „Ein Dozent, der mit seinen Studenten häufig Exkursionen zum Mittelmeer machte, bot uns an, das Buch zu übersetzen“, erzählt Ballesteros. Für die MZ zählt Ballesteros acht Arten auf, die große und kleine Entdecker beim Schnorcheln vor Mallorca zu sehen bekommen können.

Geissbrasse (Diplodus Sargus)

Schon ab einem Meter Tiefe schwimmen in den felsigen Küstenräumen rund um die Insel die Geißbrassen. Die gefräßigen, meist gut 20 Zentimeter langen Räuber ernähren sich vor allem von Muscheln und anderen Wirbellosen. Durch ihren gesunden Appetit helfen sie, die Seeigel-Population in Schach zu halten.

Goldstrieme (Sarpa Salpa)

Dieser Fisch, der an seinen gelben Streifen gut zu erkennen ist, gilt als der wichtigste Pflanzenfresser im Mittelmeer. Er beißt sich vor allem an Seegras und Algen fest, seine Leibspeise sind dabei Braunalgen, die im Brandungsbereich wachsen. Er ist etwa in einem Meter Tiefe unterwegs, teils über Seegras-Wiesen, teils über Felsen mit Algen.

Brandbrasse (Oblada Melanura)

„Wer mit einem Boot rausfährt und etwas Brot ins Wasser wirft, bekommt sofort Gesellschaft von diesen Fischen“, sagt Enric Ballesteros. Teilweise kämen die neugierigen Tiere auch ganz ohne Köder in die Nähe von Fischer oder Schnorchler. Sonst sind Brandbrassen zwischen zwei und zehn Metern Tiefe unterwegs.

Schwarzer Seeigel (Arbacia Lixula)

Nicht nur Schnorchler begegnen diesen kleinen schwarzen Tieren. Immer wieder müssen Urlauber ins Krankenhaus, weil sie beim Baden auf Seeigel treten. Der Schwarze Seeigel wächst auf felsigem Grund und ist nicht durch Algen bedeckt, daher eigentlich gut erkennbar. Sein Skelett findet sich immer wieder am Strand.

Felsenkrabbe (Pachygrapsus Marmoratus)

Wie ihr Name schon sagt, bewegt sich diese Krabbe größtenteils in Felsen an der Brandungszone, wo sie sich in den Spalten versteckt. Sie kann gut beobachtet werden, ist aber ein schneller Läufer. Daher stammt übrigens ihr spanischer Name cangrejo corredor (wörtlich übersetzt: Läufer-Krabbe).

Gemeine Sepie (Sepia Officinalis)

Die größte Sepienart kann bis zu drei oder vier Kilo schwer werden. Vor allem während ihrer Paarungszeit von Februar bis Juni schwimmen die Tiere in Küstennähe und sind teils ab einem Meter Tiefe zu sehen. Während dieser Monate werden Sepien vor Mallorca auch verstärkt gefangen und in Restaurants angeboten.

Neptungras (Posodonia Oceanica)

„Die Königin unter den Mittelmeerpflanzen“, nennt Enric Ballesteros die Posidonia. Tatsächlich gilt das Neptungras als wichtiger Faktor im Ökosystem vor Mallorca. Die Wiesen bieten Nahrung für Tiere, wandeln CO₂ in Sauerstoff und filtern Schmutzpartikel aus dem Wasser. Damit trägt das Seegras zum sauberen Meer bei.

Trichteralge (Padina Pavonica)

Diese leicht zu erkennende Braunalge mit ihrer besonderen Form kommt häufig an sturmgeschützten Standorten in Oberflächennähe vor. Dort wächst die Alge zusammen mit anderen ähnlichen Arten, teils fällt es schwer, sie voneinander zu unterscheiden. Die weißen Ringe entstehen durch Kalkeinlagerungen.