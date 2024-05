"Sind stolz, diese Arbeit zu unterstützen": Depeche Mode spenden 80.000 Euro für ein plastikfreies Mallorca

Die weltberühmte britische Band Depeche Mode spendet rund 80.000 Euro für den Kampf gegen die Plastikverschmutzung auf Mallorca. Sie unterstützt mit dieser Summe das Projekt "Plastic Free Mallorca" der Umweltstiftung Mallorca Preservation Foundation. Ermöglicht wurde diese Zusammenarbeit durch das Conservation Collective, ein globales Netzwerk von Umweltstiftungen, dem auch Mallorca Preservation angehört. Zu den weiteren Nutznießern gehören die Schwesterstiftungen Ibiza Preservation und Menorca Preservation, die Projekte zur Beseitigung von Plastik auf Mallorcas Nachbarinseln leiten.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Depeche Mode über das Conservation Collective konkret für den Umweltschutz auf den Balearen stark machen: Im vergangenen Jahr förderten die Musiker bereits das Projekt "Plastic Free Ibiza and Formentera" mit 70.000 Euro. „Wir sind stolz darauf, die außergewöhnliche Arbeit von Conservation Collective zu unterstützen und freuen uns über die Wirkung, die wir dank unserer Partnerschaft (...) erzielen konnten. Gemeinsam waren wir in der Lage, tonnenweise Plastikmüll zu beseitigen, nachhaltige Optionen anzubieten und die Gemeinden zu stärken, was uns sehr am Herzen liegt. Darum geht es uns", lassen sich Dave Gahan und Martin Gore von Depeche Mode in einem Presse-Statement zitieren. Charity-Partner der Band ist der Luxusuhren-Hersteller Hublot, mit dem sie sich bereits seit 2010 gemeinsam für wohltätige Zwecke engagiert.

Doppelter Nutzen durch Spende einer weltbekannten Band

"Wir von Mallorca Preservation freuen uns sehr über die Unterstützung einer weltberühmten Band wie Depeche Mode, denn neben dem finanziellen Beitrag zum Projekt wird uns das helfen, die Initiative "Plastic Free Mallorca" bekannter zu machen", so Ana Riera, Direktorin von Mallorca Preservation. Das Projekt zielt darauf ab, die Umweltauswirkungen von Kunststoffen zu minimieren und nicht nur die Menge an Plastikmüll zu reduzieren, sondern auch einen Wechsel zu nachhaltigeren Praktiken zu fördern und beispielsweise Landwirte und lokale Unternehmen bei diesem Übergang zu unterstützen.

Die Stiftung Mallorca Preservation wird von umweltbewussten Investoren und Unternehmern aus dem Luxus-Segment finanziert. Prominente Unterstützer sind etwa der britische Millionenerbe Ben Goldsmith oder das Immobilienunternehmen Engel & Völkers. In verschiedenen Projekten vor Ort arbeitet die Stiftung daran, die Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Umwelt auszugleichen sowie die Folgen des Klimawandels abzumildern. /bro