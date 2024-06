Wegen betonierten Badefelsen in Bendinat: Anwohner auf Mallorca protestieren

Rund 30 Anwohner haben am Samstagvormittag (8.6.) ab 10.30 Uhr in Bendinat gegen die offenbar illegale Betonarbeiten an den Felsen unterhalb des Hotels Bendinat demonstriert. Dabei hielten die Teilnehmer Schilder mit der Aufschrift "Der öffentliche Raum ist für alle da. Wir wollen keinen Zement!" oder "Cala Bendinat ist nicht privat" in die Luft. Sie seien zusammengekommen, um die Gegend vor illegalen Bauten zu schützen, hieß es.

Zuvor hatte eine Einwohnerin von Palma, Reyes Rigo, die mit ihrem Vater Stammgast an der besagten Stelle ist, die aus ihrer Sicht illegalen Arbeiten an den Felsen öffentlich gemacht. Ihre Vermutung: Das Hotel hat die Wege verbreitert, mehr Liegen auf den Liegeflächen aufgestellt und sogar Löcher in Felsen angebracht, um Sonnenschirme aufzustellen. Den Vorfall zeigte sie auch bei der Küstenbehörde an.

Badegäste auf den Felsen. / DM

Mehr Raum für Hotelgäste, weniger Platz für Residenten

In ihrer Anzeige führt Rigo die Arbeiten genauer aus. So sei unter anderem ein Weg bis zum Meer betoniert worden und an einer Stelle ein Geländer angebracht worden, um besser ins Wasser zu gelangen. "Mit diesen Modifizierungen soll mehr Raum für die Hotelgäste gewonnen werden und der Eindruck erweckt werden, es handle sich um einen Abschnitt, in dem diese die Felsen exklusiv nutzen dürfen. Der Platz für die Residenten, die schon immer diesen Ort nutzten, ist nun sehr reduziert", so ihr Vorwurf. Auch das Gespräch mit den Hotelgästen vor Ort hat sie gesucht, um sie über den Vorfall aufzuklären. Sie hätten mit Erstaunen reagiert, erzählte Rigo.

El hotel Bendinat ha cimentado la cala de rocas. Una vecina pidió hablar con el director y éste le dijo que a él como si ponían un tobogán. UN TOBOGÁN. Quieren lucrarse a costa del espacio público que usan los residentes y encima con recochineo. On està @MargaProhens? @_Calvia? pic.twitter.com/2KGwKRkY1T — Lucía Muñoz Dalda (@luciadalda) June 8, 2024

Nach Bekanntwerden des Vorfalls riefen die Anwohner unter dem Motto "Salvemos nuestra tierra" ("Lasst uns unser Land retten") zu der Demonstration auf.

Gegenüber dem "Diario de Mallorca" erklärte der Hoteldirektor inzwischen, dass drei Liegen und ein Schirm inzwischen wieder entfernt worden seien. Ob diese dort überhaupt hätten aufgestellt werden dürfen, wisse er nicht. Er verfüge derzeit nicht über diese Information, sagte er. Das Hotel habe aber eine Lizenz für 32 Liegen und 16 Schirme in dem Gebiet. Was die Neubetonierung der Felsen betreffe, so gebe es diese Wege bereits "seit 70 Jahren". "Wir haben sie lediglich etwas verbessert, vor allem für die Residenten, die hier baden wollen", sagte er. /jk, sw