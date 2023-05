Die starken Regenfälle, die am Donnerstagnachmittag (25.5.) auf ganz Mallorca zu finden waren, trafen Porreres besonders hart. Dort fielen nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet bis 19 Uhr 27 Liter pro Quadratmeter. Aufgrund dieser ungewöhnlich hohen Wassermenge trat der Sturzbach Banyeres über, riss dabei eine Mauer ein und überflutete den Weg Camí de Banyeres, der das Dorf mit dem Friedhof verbindet. Als der Regen aufhörte, ging das Wasser zwar wieder zurück, aber der Weg war mit Steinen bedeckt und dadurch nur schwer befahrbar. Auch in der Ma-5030, die an Porreres vorbeiführt, waren die Fahrer durch das viele Wasser, das sich auf der Straße ansammelte, ebenfalls stark beeinträchtigt. Zu einer Straßensperrung kam es dabei nicht.

Außerdem beschädigte ein Blitz in Porreres einen Strommast, weswegen 252 Verbraucher vorübergehend keinen Strom hatten. Mitarbeiter des Stromkonzerns Gesa machten sich sofort an die Arbeit, um 18 Uhr waren nur noch etwa 20 Anwohner vom Stromausfall betroffen.

Ab Sonntag geht der Regen auf Mallorca weiter

Der Regen fiel am Nachmittag in der Inselmitte mit besonderer Intensität, Höhepunkt war laut Aemet gegen 15.30 Uhr. In Petra fielen bis 19 Uhr Aemet zufolge 14 Liter pro Quadratmeter und in Llucmajor zehn Liter. Auch in Algaida verwandelten sich einzelne Straßen aufgrund des starken Regenfalls in regelrechte Flüsse. Noch bis 18.59 Uhr galt im Inselinneren, im Süden und im Tramuntana-Gebirge die gelbe Warnstufe wegen Sturms und starken Regenfällen.

Am Freitag und am Samstag soll es sonnig und trocken werden, dafür sagt der spanische Wetterdienst ab Sonntag wieder Regen voraus. Eine ganze Woche soll das schlechte Wetter sich dann auf Mallorca halten. An manchen Tagen gibt es zwar sonnige Intervalle, aber die Wolken kommen immer wieder hartnäckig zurück. /mwp